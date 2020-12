Die Berliner Landesregierung hat am Dienstag die Gewinner*innen der nächsten vom Land ausgeschriebenen Comicstipendien bekanntgegeben. Die Summe für die seit 2017 auf Initiative des Deutschen Comicvereins vergebene Künstlerförderung wurde im vergangenen Jahr wie berichtet deutlich angehoben und liegt jetzt bei insgesamt 63.000 Euro.

Das mit 24.000 Euro dotierte 12-monatige Arbeitsstipendium geht in diesem Jahr an den Berliner Künstler Mikkel Sommer. Er hat unter anderem im vergangenen Jahr zusammen mit Anna Rakhmanko die auf eigenen Recherchen basierende biografische Erzählung „Strannik“ im Rotopol-Verlag veröffentlicht. Darin blickt der russische Käfigkämpfer Vyacheslav auf ein Leben voller geplatzter Träume zurück.

Auch für das jetzt mit dem Berliner Comicstipendium ausgezeichnete Projekt mit dem Arbeitstitel „Kat“ arbeiten Sommer und Rakhmanko zusammen. Diesmal geht es um die Geschichte einer in Berlin lebenden Künstlerin, die in einem Domina-Studio arbeitet und sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzt.

Stadtgeschichte, ein neues Leben, Jugenderinnerungen

Drei weitere Stipendien, die mit jeweils 8000 Euro dotiert sind, gehen an Bianca Schaalburg, Julia Bernhard und Hamed Eshrat.

Bianca Schaalburg, die bisher unter anderem als Illustratorin und Cartoonistin gearbeitet hat, wird für ihr Projekt mit dem Arbeitstitel „Der Duft der Kiefern“ gefördert. Darin begibt sie sich auf die Spuren ihrer eigenen Berliner Familie und erzählt deren Geschichte von den 1930er bis in die 60er Jahre, wobei auch NS-Verstrickungen und die DDR-Staatssicherheit eine Rolle spielen. Mit ihrem Projekt wurde sie kürzlich auch bei der Vergabe des Comicbuchpreises der Leibinger-Stiftung als Finalistin ausgezeichnet.

Julia Bernhard, deren im avant-Verlag veröffentlichtes Buch „Wie gut dass wir drüber geredet haben“ im Sommer mit einem Max-und-Moritz-Preis beim Internationalen Comicsalon Erlangen ausgezeichnet wurde, bekommt ein Stipendium für ihr Projekt mit dem Arbeitstitel „Besser als nichts“. Darin erzählt sie die Geschichte einer jungen Frau aus Berlin, die nach der Trennung von ihrer Partnerin wieder bei ihren Eltern in Unterfranken einziehen muss und von dort ihr Leben neu zu ordnen versucht.

Hamed Eshrat, von dem zuletzt ebenfalls bei avant die Bücher „Nieder mit Hitler!“ und „Venustransit“ erschienen sind, bekommt ein Stipendium für sein Projekt „Coming of H“. Die autobiografisch inspirierte Geschichte spielt in der Skater- und Graffiti-Szene in der westfälischen Provinz und erzählt unter anderem von einem Familiendrama, ersten Drogenerfahrungen und dem wachsenden politischen Bewusstsein der Hauptfigur. Sie wurde zuvor ebenfalls auch von der Jury der Leibinger-Stiftung ausgezeichnet.

Auf der Suche nach der Pariser Zeit

Das mit 15.000 Euro dotierte sechsmonatige Aufenthaltsstipendium an der Cité Internationale des Arts in Paris wird in diesem Jahr an Karolina Chyzewska vergeben. Die Zeichnerin, die zuvor unter anderem das autobiografisch geprägte Buch „Fast wie Zuhause“ veröffentlicht hat, will sich in Paris mit dem Thema „Zeit“ befassen. Es sollen unter anderem die Wahrnehmung von Zeit bei verschiedenen Akteuren und die Bedeutung von zeithistorischen Ereignissen auf den Alltag der Menschen untersucht werden, ebenso die Stimmung vor der nächsten Präsidentschaftswahl 2022.

Die unabhängige Jury für das Comicstipendium bestand in diesem Jahr aus Nele Brönner, Itay Dvori, Birte Förster, Soufeina Hamed und Stefan Neuhaus. Die Jury hatte nach Angaben der Senatskulturverwaltung über 79 Bewerbungen zu entscheiden, für das Aufenthaltsstipendium in Paris hatten sich lediglich acht Berliner Comic-Künstler*innen beworben.

Die Stipendiat*innen des Berliner Comic-Stipendiums werden ihre Arbeiten nach Angaben der Kulturverwaltung im Rahmen einer Veranstaltung im Herbst 2021 präsentieren, voraussichtlich im Rahmen der Comicinvasion Berlin.