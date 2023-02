Eröffnungsgala der 73. Berlinale Endlich wieder roter Teppich

Schluss mit Lockdown, Masken und dem Verzicht auf das Bad in der Menge: Rund um den Roten Teppich vor dem Berlinale Palast drängeln sich die Schaulustigen, die Fotografen locken die Stars mit lauten Rufen vor ihr Kamera-Meer. Endlich! Das Glück steht den Berlinale-Fans ins Gesicht geschrieben.

Drei Jahre ist’s her, dass die Berlinale-Eröffnung so normal, sprich: so glamourös stattfinden konnte, diesmal nicht mit einer Autosponsoren-Flotte, sondern mit sanft schnurrenden E-Autos von Uber. Und weil Politik und Glamour auf dem Festival noch nie ein Gegensatz waren, mäandern die Gala-Gäste um die beiden Klimaaktivisten herum, die sich auf dem Teppich (aus recyceltem Material) festgeklebt haben.

Die Limousinen stauen sich: Eva Mattes, Katja Riemann und Meret Becker stiegen aus, Tom Tykser, Elyas M’Barek, Welket Bungué und Meltem Kaptan, die Hauptrollen-Gewinnerin von 2022. Und weiter: Bibiana Beglau, Maren Kroymann, Lars Eidinger, Kida Khodr Ramadan, Jessica Schwarz, Robert Stadlober, Devid Striesow ... tout le monde ist heute gekommen.

Die Kleiderordnung ist casual chic, wie immer in Berlin, von Jury-Präsidentin Kristen Stewart im schneeweißen Schwanen-Outfit mit schwarzen Glitzerträgern bis zu ihrem Jury-Kollegen Radu Jude im legeren Knitterhemd.

Und gleich nochmal Politik: Jasmin Tabatabai und Wettbewerbs-Regisseurin Emily Atef breiten weiße Tücher aus, „Frau Leben Freiheit“ steht darauf, auf Englisch und auf Farsi - auch Solidarität mit den Frauen im Iran kann elegant aussehen. Schreie, Blitzlichter, Autogrammjäger:innen, man hatte vergessen in diesen drei Dutzend Pandemie-Monaten, wie so etwas aussieht.

Die Politik ist natürlich ebenfalls reichlich vertreten. Sibel Kekilli schnappt sich Robert Habeck (oder umgekehrt) für einen Schnappschuss, Lars Klingbeil, Cem Özdemir, Nancy Faeser, Franziska Giffey sind gekommen - und natürlich Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Rund 290 Filme zeigt die Berlinale in diesem Jahr, im Wettbewerb konkurrieren 19 Beiträge um die Bären. Der Eröffnungsfilm läuft außer Konkurrenz, neben Joan Baez (das Festival zeigt eine Doku über sie) sorg das Team von Rebecca Millers „She Came to Me“ mit Anne Hathaway, Marisa Tomei und Peter Dinklage für internationalen Glamour.

Im randvollen Saal begüßt das Moderatorenpaar Hadmet Tesfai und Jo Schück die Gäste, mit einem kleinen Seitenhieb Richtung Regierende Bürgermeisterin: Mit der Berlinale sei es ein bisschen wie im Roten Rathaus. Man weiß noch nicht genau, was dort in den nächsten zehn Tagen passiert.

Stehende Ovationen für den zugeschalten Selenskyj

Auftritt Sean Penn im randvollen Saal. Der US-Star drehte in Kiew gerade einen Dokumentarfilm, als dort vor einem Jahr der russische Angriffskrieg startete. An diesem Freitag feiert „Superpower“ Weltpremiere auf der Berlinale. Als sein Hauptprotagonist live zugeschaltet auf der Video-Leinwand im Berlinale Palast erscheint, erheben sich die Gäste: der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist wie bei den Festivals in Venedig und Cannes heute der wichtigste Redner.

Das Kino kann die vierte Wand einreißen, sagt er und erinnert daran, dass Wim Wenders’ „Himmel über Berlin“ die Mauer schon überwand, als sie noch stand. Russland wolle wieder Mauern bauen und stelle die Menschen vor die Wahl zwischen Freiheit und Tyrannei. Auch die Kultur dürfe nicht schweigen. „Filme können die Welt nicht verändern“, so Selenskyj, „aber sie kann diejenigen inspirieren, die die Welt verändern wollen.“ Noch einmal bedankt er sich bei der Unterstützung und der Solidarität aus Deutschland.

Es folgen Solidaritätsadressen auch von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Berlins Regierender Bürgermeisterin. Roth möchte all den Ukrainer:innen einen Preis verleihen, die heute nicht über rote Teppiche laufen können, sondern in Kellern und U-Bahn-Stationen ausharren. Sie erinnert an die zwar gerade aus der Haft entlassenen, aber nach wie vor bedrohten iranischen Goldbären-Gewinner Jafar Panahi und Mohammad Rasoulof.

Roth sagt auch, unsere Herzen seien bei den Frauen im Iran und Afghanistan und bei den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien. Und Franziska Giffey bittet darum, auch die Oppositionellen in Russland nicht zu vergessen, die sich Krieg und Propaganda entgegenstellen.

Aber nun: Film ab. Rebecca Millers lakonisch-romantische Familienkomödie „She Came to Me“ passt mit ihrer zusammengewürfelten, sich munter zusammenraufenden Schicksalsgemeinschaft nicht schlecht zum Auftakt eines Festivals, welches das Überwinden von Mauern zu seiner Devise erklärt hat.

