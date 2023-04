„Festtag Alte Musik“ am 6. Mai in Berlin-Mitte Lebendige Vergangenheit

Reisende Blasmusiker aus deutschsprachigen Ländern brachten die in der Renaissance ihre Kunst bis nach Italien, Spanien und Frankreich. Die europaweit geschätzten Profis waren in der Lage, Notenmaterial, das sie vor Ort vorfanden, mit eigenen Improvisationen zu verbinden und so den Werken immer wieder neue Formen zu verleihen. An diese Tradition erinnert die 2005 von Katharina Bäuml gegründete Capella de la Torre mit ihrem Programm „Trionfo dei Piffari“, das am 6. Mai den „Festtag Alte Musik“ eröffnet.

In der Kirche St. Elisabeth und der direkt nebenan liegenden Villa Elisabeth in Mitte werden dann insgesamt 14 Konzerte angeboten, darunter auch zwei nachmittägliche Kinderveranstaltungen. Denn der „Festtag Alte Musik“ will die Vielfalt der hauptstädtischen Ensembleszene feiern. Organisiert wird er von der Vereinigung Alte Musik in Berlin, einem solidarischen Netzwerk, das seit 2012 die Interessen jener Ensembles der freien Szene vertritt, die sich den Kompositionen aus Mittelalter, Renaissance und Barock verschrieben haben.

Der Festtag startet um 14 Uhr, bis in den späten Abend hinein präsentieren sich renommierte Gruppen wie Wunderkammer, Musica Fiata oder die Lautten Compagney Berlin. Außerdem gibt es Instrumentenvorstellungen und Gesprächsmöglichkeiten mit den Musiker:innen.

Amanda Simmons, Gaby Bultmann und Leila Schoeneich, seit 2004 das Ensemble Triphonia bilden, stellen bei ihrem Auftritt die wichtigsten Liedthemen des Mittelalters vor: Freude, Sehnsucht, Liebe, Leid. Dabei streben sie danach, den einstimmigen Melodien durch Improvisation, Instrumentierung und mehrstimmige Ausgestaltung ihren Klangfarbenreichtum wiederzugeben, mit Gesang, romanischer Harfe, Psalterium, Mittelalterflöten, dem Hackbrett Dulce Melos, Saitentambourin, der Drehleier Symphonia, Trumscheit und Perkussion. (F.H.)