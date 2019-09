Robert Frank, einer der einflussreichsten Fotografen des 20. Jahrhunderts, ist tot. Wie die "New York Times" unter Berufung auf seine Galerie in New York berichtet, starb der 94-Jährige am Montag im kanadischen Inverness, wo er seit den 1970er Jahren lebte. Frank war zweimal verheiratet und hatte zwei Kinder.

Frank wurde 1924 als Sohn eines Deutschen und einer Schweizerin in Zürich geboren, ging mit 23 nach New York, nachdem er bereits in Zürich und Genf als Fotograf gearbeitet hatte. Später arbeitete er als Fotojournalist, er reiste nach Südamerika und wieder nach Europa. Er arbeitete für Magazine wie "Life", "McCall’s", "Look" und "Vogue". 1955 erhielt er als erster Europäer ein Stipendium der renommierten Guggenheim-Stiftung. Sein Fotobuch "The Americans" von 1958 gilt als eines der wichtigsten seiner Zeit.

Der Fotograf Robert Frank. Foto: dpa

Am 13. September startet im C/O Berlin eine Ausstellung mit Fotografien Franks. In einer Mitteilung vom C/O heißt es: "Tausende von Kilometern hatte Robert Frank zwischen der amerikanischen Ost- und Westküste zurückgelegt und dabei fast 30.000 Aufnahmen auf über 600 Filmen belichtet. Eine sehr kleine Auswahl von nur 83 Schwarzweißbildern aus dieser Mischung von Tagebuch und Gesellschaftsporträt hat Generationen von Fotograf*innen geprägt." (Tsp)