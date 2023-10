Serie „Fauda“ zum palästinensisch-israelischen Konflikt Eskalation, die kein Ende kennt

Überholt hier die Fiktion die Realität oder die Realität die Fiktion? Aktuell liegt die Realität wieder vorne, nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Aber wer „Fauda“, die israelische Serie, die seit vier Staffeln bei Netflix läuft, verfolgt, der kann von den brutalen Ereignissen nicht wirklich überrascht sein.

Mayday-Losung

„Fauda“, arabisches Wort für „Chaos“ und eine Mayday-Losung scheiternder Militäroperationen, nimmt den palästinensisch-israelischen Konflikt auf, in den Flüchtlingslagern, in Jerusalem, im Westjordanland, in Gaza. Eine Antiterroreinheit der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, angeführt von Doron Kabillo (Lior Raz), jagt palästinensische Terroristen. Staffel 4 dreht sich um die Operation „Guardian of the Wall“, die letzte israelische Militäroperation gegen die Hamas im Gazastreifen im Mai 2021,

Ausgedacht haben sich die Serie Avi Issacharoff und Lior Raz. Issacharoff ist ein israelischer Journalist, Raz war Soldat in einer Spezialeinheit. Bei aller Dramatik, bei aller Action, bei aller Brutalität - „Fauda“ gewinnt seine erzählerische Kraft aus der Authentizität der Erzählung und der darin eingebetteten Ereignisse.

Und die Serie zeigt, wie sehr sich der Konflikt in die Geschichte Israels und Palästinas hineingefressen hat, in Bewusstsein und Mentalität, in die Menschen. Es gibt nicht einfach das israelische und das palästinensische Lager.

„Fauda“ zeigt, dass die Terrorbekämpfung dem Kampf gegen eine Hydra gleicht. Wird mit riesigem Einsatz und unter Billigung unschuldiger Opfer auf beiden Seiten ein Terroranführer eliminiert, ist schon Stunden später sein Nachfolger da. Ein Kampf im kleinen wie im großen Maßstab. Es herrschen nie allein Gut und Böse, es herrschen die Dämonen, die die Menschen in diesem Konflikt beherrschen. Das Misstrauen geht mitten durch Dorons Ehe.

Der auch in arabischen Ländern nachhaltige Netflix-Serienerfolg, weil beide Seiten dargestellt werden, ist düster, beklemmend. Ein Ende der Eskalation kommt niemals in Sichtweite. Es gibt für diesen Krieg ohne Gewinner keine Lösung, vielleicht nur Erlösung für diesen und jene. Ja, „Fauda“, macht keine Hoffnung.

Und weil die Gewalt in Nahost kein Ende nimmt, nimmt auch „Fauda“ kein Ende. Netflix hat Staffel 5 angekündigt.