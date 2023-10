Sparkurs beim Goethe-Institut Was bedeutet das Aus für drei französische Standorte?

Das Programm für die nächsten Monate des Goethe-Instituts in Bordeaux stand fest. Gerade eröffnete die Ausstellung „Habitat“ mit Fotografien der Berliner Künstlerin Anne Schönharting, die bis Ende März laufen sollte. Eigentlich. Doch zu diesem Zeitpunkt wird es die dortige Kultur-Einrichtung nicht mehr geben. Denn die Weinstadt in Südwestfrankreich gehört zu den neun von weltweit 158 Standorten, die das Goethe-Institut bis Jahresende schließt.

Verfügte die Institution zur Förderung der deutschen Sprache und Kultur 2023 über ein Budget von insgesamt 239 Millionen Euro, so muss sie künftig 24 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Zugleich will sie andere Akzente setzen, wie Ende September bekannt gegeben wurde. Sie habe erst spät von der anstehenden Schließung erfahren, sagte die Leiterin des Goethe-Instituts in Bordeaux, Luise Holke. „Wir wussten, dass eine Neuorganisation des Netzwerks angekündigt war, aber damit haben wir nicht gerechnet.“

„Erhebliche Veränderungen der geopolitischen und finanziellen Rahmenbedingungen“

Während neue Goethe-Institute in Polen, der Republik Moldau, im Südpazifik und in den USA, darunter Texas, öffnen sollen, fallen Standorte in Washington, Brasilien, den Niederlanden und Japan sowie jeweils drei in Italien und in Frankreich weg. Zu den französischen Betroffenen gehören neben dem Goethe-Institut in Bordeaux jenes in Lille – das seit 1957 besteht – und das Verbindungsbüro in Straßburg.

Hintergrund der Neuausrichtung seien „erhebliche Veränderungen der geopolitischen und finanziellen Rahmenbedingungen“, erklärte die Zentrale des Goethe-Instituts auf Anfrage. Durch die Einsparung von Strukturkosten sollten Mittel freigesetzt werden, um Programme und die Spracharbeit mittelfristig zu stärken. „Dies gilt auch für Frankreich, wo wir stark darauf geachtet haben, dass unsere Angebote weiterhin für alle Landesregionen gut nutzbar bleiben.“

Erhalten werden die Einrichtungen in der Hauptstadt Paris, das künftig auch für den Norden und den Westen des Landes zuständig ist, Lyon mit der Außenstelle Marseille, Nancy für die Region Grand Est sowie Toulouse, wo der Sprachkursbetrieb bereits wegfiel. Das dortige Jahres-Budget für die Kulturarbeit lag zuletzt nur noch bei 5000 Euro.

Wendet sich Berlin von Paris ab und stattdessen dem Osten zu?

Die Transformation sei notwendig, damit das Institut seine Aufgaben auch in Frankreich nachhaltig erfüllen könne, so die Zentrale. Sie verwies auf digitale Plattformen mit umfangreichen Sprachlern-Angeboten, die landesweit zugänglich seien. Frankreich bleibe das Land mit dem dichtesten Netzwerk von Goethe-Instituten in Europa. Dies sei „Ausdruck der tiefen Freundschaft“ zwischen beiden Ländern. Doch wie viel ist Deutschland diese Freundschaft wert in Zeiten, wo immer wieder über eine Entfremdung spekuliert wird und die Zahl derer, die die Sprache des Nachbarn lernen, kontinuierlich sinkt?

Bei der traditionell gut besuchten Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Paris drehten sich viele Gespräche um diese Frage, aber auch um das Signal, das von der so überraschend getroffenen Entscheidung ausgeht. Auch auf der politischen Ebene wird nicht zuletzt seit der Europarede, die Olaf Scholz im August 2022 in Prag hielt und in der er Frankreich kein einziges Mal erwähnte, immer wieder befürchtet, dass Berlin sich von Paris ab- und dem Osten stärker zuwendet.

In den betroffenen Regionen lösten die Ankündigungen Bestürzung aus. Der Präsident der Region Grand Est, Franck Leroy, brachte „tiefes Bedauern“ zum Ausdruck. Die regionale Abgeordnete Brigitte Klinkert gab zu bedenken, dass die deutsche Sprache in Straßburg, wo das EU-Parlament und der Europarat sitzen, Teil des Alltags und dieser Institutionen sei. „Das ist keine gute Nachricht für das Bewerben der Zweisprachigkeit in unserer Region“, so Klinkert, die Co-Vorsitzende der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung ist.

Diese setzt sich aus jeweils 50 Abgeordneten beider Länder zusammen und wurde 2019 im Rahmen des Vertrags von Aachen gegründet. Er wiederum fungiert als Zusatz an den Élysée-Vertrag aus dem Jahr 1963 – im Januar wurde das 60. Jubiläum begangen. Im Aachener Vertrag wurde unter anderem auch eine verstärkte Zusammenarbeit gerade in den Grenzgebieten und hinsichtlich des sprachlichen und kulturellen Austausches beschlossen. Neue Werkzeuge wie ein Bürgerfonds oder ein deutsch-französisches Zukunftswerk wurden geschaffen. Doch die aktuelle Aufregung zeigt, dass auch etablierte Einrichtungen wie das Goethe-Institut als wichtige Elemente der kulturellen Vermittlung angesehen werden.