Volles Programm zum Gallery Weekend Diese 16 Ausstellungen sollten Sie sehen 

Das Gallery Weekend geht in diesem Jahr in seine 20. Runde. Die ureigene Berliner Erfindung, 2005 von hier ansässigen Galerien gegründet, wird inzwischen in allen Metropolen der Welt kopiert. Man darf konstatieren, Berlin bringt nach wie vor beste Voraussetzungen für ein Kunst-Wochenende der Superlative mit: aufregende Locations und eine Mischung aus Galerien, Institutionen und Off-Szene, die ihresgleichen sucht.