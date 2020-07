In der Hagia Sophia drängen sich um diese Jahreszeit normalerweise tausende Besucher aus aller Welt. Doch derzeit ist es still unter der riesigen Kuppel des anderthalb Jahrtausende alten Baus.

Nur der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan kam jetzt hierher, um den Umbau des Gebäudes in eine Moschee zu inspizieren. Zusammen mit Beratern schaute er sich unter anderem den Teppich an, der vor dem ersten Freitagsgebet am 24. Juli auf dem Steinboden ausgerollt werden soll.

Der leuchtend blau-grüne Stoff sorgte sofort für Diskussionen. Eine hässlichere Farbe hätte die Regierung nicht auswählen können, schrieb ein Erdoğan-Kritiker auf Twitter. Doch nicht nur über den Teppich wird gestritten: Eiferer fordern die Zerstörung der weltberühmten christlichen Mosaiken in der früheren Kirche.

Erdoğan betrachtet das Gebet an diesem Freitag als historische Zäsur. Im sechsten Jahrhundert als Reichskirche der Byzantiner gebaut, wurde die Hagia Sophia im 15. Jahrhundert von den osmanischen Eroberern von Istanbul zur Moschee erklärt.

Vor mehr als 80 Jahren wandelte Mustafa Kemal Atatürk, der Gründer der modernen Türkei, das Gebäude im Herzen der Istanbuler Altstadt in ein religiös neutrales Museum um. Doch nun wird die Hagia Sophia wieder zur Moschee.

Seitdem der türkische Verwaltungsgerichtshof am 10. Juli entschied, den Museums-Status des Gebäudes zu streichen, und Erdoğan anschließend sofort per Erlass die Umwandlung in ein islamisches Gotteshaus verfügte, ist die Hagia Sophia für die Umbauarbeiten geschlossen.

[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

In dem Gebäude wurden am Dienstag bereits Tribünen für die Fernsehteams aufgebaut, die beim Freitagsgebet dabei sein werden. Die türkische Polizei verstärkte die Sicherheitsvorkehrungen in der Umgebung und errichtete Absperrgitter.

Rund 2000 Gläubige, die Sondereinladungen erhalten, sollen am Freitagmittag zusammen mit Erdoğan in der Hagia Sophia das erste feierliche Gebet sprechen. Das „VIP-Gebet“, wie türkische Medien das Ereignis nannten, wird die tiefen politischen Gräben in der Türkei nicht überbrücken können.

Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu lehnte die Einladung ab und erklärte in Anspielung auf Erdoğans Bemühungen um islamistische und nationalistische Wähler, Gebet seien für Gott da, und nicht für politische Zwecke und die Kameras.

Bilder von Menschen dürfen während der islamischen Gebete nicht zu sehen sein

Bis Freitag muss die Frage der Mosaiken gelöst sein. Da der Islam die bildliche Darstellung von Menschen verbietet, müssen die Bilder von Maria, Jesus, Heiligen, Kaisern und Kaiserinnen während der islamischen Gebete verschwinden, zumindest optisch.

Die Regierung betont seit Wochen, die christlichen Kulturschätze der Hagia Sophia würden erhalten bleiben. Außerhalb der Gebetszeiten wird die Hagia-Sophia-Moschee für alle Besucher offen sein, so wie es auch bei der Blauen Moschee nur wenige hundert Meter entfernt gehandhabt wird.

Mit Vorhängen sollen die Mosaiken während der Gebete verhüllt werden, sagte Erdoğans Sprecher Ibrahim Kalin. Einfach ist diese Lösung nicht, warnen Fachleute. So stelle sich die Frage, wo in dem historischen Gemäuer die Löcher für die Halterungen gebohrt werden sollten, schrieb Tugba Tanyeri-Erdemir, eine Expertin für religiöse Minderheiten im Nahen Osten, auf Twitter.

Die zwei Wochen zwischen der Gerichtsentscheidung und der Wiedereröffnung als Moschee seien auf keinen Fall genug Zeit, um die vielen schwierigen Fragen zu klären.

Künftig werden keine Museumswärter mehr über die Wände wachen

Einige Mosaik-Gegner wollen gleich kurzen Prozess machen. Der Historiker Ebubekir Sofuoğlu forderte, die Mosaiken sollten ganz von den Wänden entfernt werden. Sonst werde die Hagia Sophia die erste Moschee der Welt sein, in der Muslime unter dem Bildnis einer „Hure“ beten müssten, schrieb Sofuoğlu auf Twitter. Damit meinte er ein Mosaik, das die byzantinische Kaiserin Zoe aus dem 11. Jahrhundert zeigt. Sie war mehrmals verheiratet und soll viele Liebhaber gehabt haben.

Selbst wenn sich extreme Forderungen wie die von Sofuoğlu nicht durchsetzen, könnte die Hagia Sophia als Moschee vielen Gefahren ausgesetzt sein, vor denen sie als Museum geschützt war.

Mehr zum Thema Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee Erdoğan, der Eroberer

Tanyeri- Erdemir verwies darauf, dass islamistische Eiferer versuchen könnten, die teilweise leicht erreichbaren Mosaiken in Eigeninitiative zu zerstören. Bisher wachte Museumspersonal darüber, dass niemand den Mosaiken zu nahe kam oder Graffiti an die Wände schmierte. Künftig wird die Hagia Sophia jedoch vom Frühgebet bis zum späten Abend geöffnet sein – und zwar ohne Museumswächter.