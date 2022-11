Berlin und Rom nach der Wahl Zwei nahe Verwandte und doch fremd

Es ist oft schwieriger, sich unter Ähnlichen zu verständigen als unter Fremden. Deutschland und Italien zum Beispiel sind sich näher als andere EU-Mitgliedsstaaten, im Guten und Schlechten. Sowohl Roms als auch Berlins Wirtschaftsmodell basiert auf einer Mischung aus starkem Außenhandel und geringen Investitionen im Binnenmarkt.

Michelangelo Freyrie

forscht am renommierten „Istituto Affari internazionali“ (IAI) in Rom. Deutsche Außen- und Verteidigungspolitik sind ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Er war zuvor für BwConsulting tätig, die Beratungsagentur des Bundesministeriums für Verteidigung. Freyrie hat an der an der Berliner Hertie School of Governance und der Bocconi-Universität in Mailand internationale Politik studiert und dort mit einem MA und einem BSc abgeschlosssen.