Nach drei Amtszeiten im Parlament : SPD-Chefin Esken will erneut für Bundestag kandidieren

Aus dem Debakel bei der Europawahl will die SPD an ihrer Spitze keine personellen Konsequenzen ziehen. Man habe das oft genug versucht – ohne positives Ergebnis, sagt Parteichefin Esken. Sie will auch wieder in den Bundestag.