Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Halten Sie eine Rückkehr zur Atomkraft für sinnvoll?

Auf dem Weltgipfel zur Atomenergie haben 32 Mitgliedstaaten ihre Unterstützung für den Ausbau der Kernkraft bekundet. Doch die Meinungen darüber sind gespalten – besonders bezüglich der deutschen Energiewende. Europa sieht in den AKW-Plänen eine Chance auf Technologieführerschaft. Doch die Reaktorkatastrophen in Fukushima und Tschernobyl lassen viele zur Vorsicht mahnen. Sicherheitsbedenken und hohe Kosten stellen zudem die Rentabilität der Kernkraft infrage.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Halten Sie eine Rückkehr zur Atomkraft in Deutschland für sinnvoll?

Ergebnisse der vorherigen Umfrage: Befürworten Sie ein mögliches Fahrverbot von Autos am Wochenende?

Würden Sie ein mögliches Fahrverbot an Wochenenden zur Einhaltung des Klimaschutzgesetzes befürworten? 44,3 % der Befragten befürworten ein mögliches Fahrverbot, während 54,2 % dagegen sind. 1,5 % sind unentschieden.

Sollte Ihrer Meinung nach mehr in den Ausbau der Bahn und öffentlichen Nahverkehrsmitteln investiert werden? 86,5 % der Befragten befürworten eine verstärkte Investition in den Ausbau der Bahn und öffentlicher Nahverkehrsmittel, während nur 8,4 % dagegen sind. 5,1 % zeigten sich in Bezug auf die Frage unentschlossen.

Sind Sie mit der Arbeit von Verkehrsminister Wissing zufrieden? Die Arbeit von Verkehrsminister Wissing findet bei 70,6 % der Befragten keine Zustimmung. Sie wählten die Option „Nein“ aus, während 12,6 % zufrieden mit seiner Leistung sind. 16,8 % wählten „Unentschieden“ als Antwort auf die Frage.