Affäre um die Warburg-Bank Union will Scholz mit Untersuchungsausschuss unter Druck setzen

Die Unionsfraktion im Bundestag will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Affäre um die Warburg-Bank unter Druck setzen. In einem Brief an die Mitglieder der Fraktion empfehlen CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Einsetzung eines solchen Gremiums. Das Schreiben liegt dem Tagesspiegel vor.

Im Zentrum des Interesses stehen Treffen von Scholz mit den Gesellschaftern der in den „Cum-Ex“-Skandal verwickelten Warburg Bank in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister 2016 und 2017. Merz und Dobrindt schreiben, die Unionsfraktion habe wiederholt Aufklärungsversuche gemacht - etwa bei der Befragung des Bundeskanzlers im Bundestag. Doch es seien noch immer Fragen offen geblieben.

So soll der Ausschuss unter anderen Fragen klären wie diese: „Warum wollte Hamburg im Jahr 2016 die Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Steuererstattungen aus Cum-Ex-Geschäften von der Warburg Bank – auch zum Nachteil des Bundes – verjähren lassen?“

Verdacht der politischen Einflussnahme

Zunächst, so heißt es in dem Schreiben von Merz und Dobrindt, hatte die Finanzbehörde Hamburg im Jahr 2016 eine Rückforderung der zu Unrecht erhaltenen Steuererstattungen von der Warburg Bank befürwortet. „Innerhalb weniger Wochen kam es zu einer Meinungsänderung. Die zu Unrecht erhaltenen Steuererstattungen sollten nun doch nicht von der Warburg Bank zurückgefordert werden.“

Merz und Dobrindt verweisen darauf, dass es genau im Zeitraum dieses Meinungsumschwungs mindestens zwei Treffen zwischen Scholz und dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden und Miteigentümer der Warburg Bank Christian Olearius sowie mindestens ein von Scholz initiiertes Telefonat mit Olearius gab. Dazu kamen Treffen mit anderen SPD-Politikern. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage einer möglichen politischen Einflussnahme, heißt es in dem Schreiben.

Verwirrung um ein Protokoll

Beweise dafür gibt es allerdings nicht. In Hamburg arbeitet seit mehr als zwei Jahren ein Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft in dieser Angelegenheit und insbesondere dem Verhalten von Scholz als Bürgermeister. Er hat zuletzt beschlossen, sich neben dem Umgang von Senat und Behörden mit der Warburg-Bank auch den mit der landeseigenen HSH Nordbank anzuschauen. Diese ist ebenfalls in „Cum-Ex“-Geschäfte verwickelt, die mittlerweile als illegal eingestuft sind.

Die Unionsfraktion im Bundestag will sich auch mit den Erinnerungslücken von Kanzler Scholz beschäftigen. Aus inzwischen öffentlich gemachten Protokollen des Bundestags geht aus Sicht der Fraktion hervor, dass sich Scholz bei einer Befragung im Juli 2020 im Finanzausschuss des Bundestages noch an Inhalte eines Treffens mit dem Banker Olearius erinnern konnte. Bei späteren Vernehmungen sagte er dagegen aus, sich nicht mehr erinnern zu können.

Ob die Unionsfraktion hier wirklich einen Angriffspunkt hat, ist fraglich. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg etwa kam zu dem Ergebnis, dass sich aus den Protokollen „kein konkretes Erinnerungsvermögen des Betroffenen Scholz herleiten lasse“. Scholz’ Aussagen bezögen sich größtenteils auf Erkenntnisse aus Medienberichten und veröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen des Warburg-Gesellschafters Olearius.

Im Bundestag braucht es ein Viertel der Abgeordneten, um einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzurichten. Dieses Quorum erfüllt die Unions-Fraktion.

