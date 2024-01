„Alle müssen ihren Beitrag leisten“ Lindner pocht auf Kürzungen für Bauern – und bietet Abbau der Bürokratie an

Seit Wochen protestieren deutsche Landwirte gegen die von der Ampelkoalition geplante Streichung der Agrardiesel-Subventionen – und haben dabei trotz der durch die Trecker-Blockaden verursachten massiven Verkehrsbehinderungen einer Umfrage zufolge Rückhalt in der Bevölkerung. Im aktuellen Politbarometer von ZDF und Tagesspiegel äußerten 68 Prozent Verständnis für die Proteste, nur 30 Prozent sagten, dass diese zu weit gingen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat nun klargestellt, dass er trotz des Widerstands an den Kürzungen festhalten will. „Das Parlament hat beim Haushalt das letzte Wort. Aber für die Normalisierung der Staatsfinanzen werden alle ihren Beitrag leisten müssen“, sagte der FDP-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Der Agrarsektor erhält jährlich Subventionen von gut neun Milliarden Euro aus Brüssel und Berlin“, sagte der Finanzminister weiter. „Es fallen 2025 jetzt weniger als dreihundert Millionen weg. Wir reden also von rund drei Prozent.“ Die Bundesregierung habe sich die Auswirkungen des Vorschlags gründlich angesehen und deshalb Korrekturen vorgenommen, sagte Lindner.

„Das grüne Nummernschild bleibt, die Subvention des Agrardiesels läuft nur schrittweise aus. Mit dem Abbau von Subventionen schließen wir im Übrigen keine Haushaltslöcher, sondern finanzieren neue Entlastungen. Es wird ja die Stromsteuer für das gesamte produzierende Gewerbe gesenkt. Eine alte Subvention läuft aus, eine neue Entlastung wird eingeführt.“

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigte das Vorgehen seiner Regierung bei den Subventionskürzungen für Bauern. „Wir haben uns die Argumente der Landwirte zu Herzen genommen“, sagte Scholz in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast „Kanzler kompakt“. Seine Regierung habe deshalb ihren „ersten Vorschlag noch einmal überarbeitet“. Dies sei aus seiner Sicht „ein guter Kompromiss“.

Scholz warb für Verständnis für das Vorgehen: „Die Landwirtschaft ist wichtig für uns alle“, sagte er. „Und Landwirte und ihre Familien müssen von ihrer harten Arbeit auch gut leben können.“ Es gelte aber auch: „Wenn jede Subvention auf ewig bestehen bleibt, wenn wir alle zu 100 Prozent auf unserem Standpunkt beharren, wenn wir alles so machen wie immer – dann kommen wir auch nicht voran.“

Kanzler ruft zu „Maß und Mitte“ auf

Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit Blick auf die Bauernproteste zu „Maß und Mitte“ aufgerufen und vor einem „toxischen Gemisch“ gewarnt. Der SPD-Politiker sagte in seiner Video-Botschaft: „Wenn an sich legitime Proteste umkippen – und zwar pauschal in Wut oder Missachtung für demokratische Prozesse und Institutionen, dann verlieren wir alle. Profitieren werden dann nur diejenigen, die unsere Demokratie verachten.“

Aufrufe zu Gewalt und persönliche Bedrohungen hätten in der Demokratie nichts verloren, sagte Scholz: „Galgen sind keine Argumente. Politische Gegner sind keine „Vollpfosten“, so Scholz. „Gerade in so aufreibenden und aufwühlenden Zeiten wie heute gilt es: Maß und Mitte zu halten – das sollte allen Demokratinnen und Demokraten ein Anliegen sein.“ (dpa)