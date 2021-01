Die Frage ist längst nicht mehr, ob der Shutdown verlängert wird – sondern nur noch, wie hart er für die Menschen wird. Nach Informationen des Tagesspiegels möchte das Kanzleramt eine Verschärfung der Beschlusslage vom Dezember. Und auch im Länderkreis gibt es eine Bereitschaft, die Regeln schärfer zu fassen. Von 13 Uhr an besprechen die Kanzlerin und die Länderchefs und Länderchefinnen, wie die Regelungen vom 11. Januar an aussehen könnten.

Demnach wird erwogen, dass die Kontaktbeschränkungen ausgeweitet werden, und zwar ähnlich wie im Frühjahrs-Lockdown auf einen Hausstand plus eine Person. Bisher gilt: ein Hausstand plus ein weiterer Hausstand, maximal fünf Personen.

Tagesspiegel Background Gesundheit & E-Health Selbstverwaltung, Telematik, Morbi-RSA: Das Briefing zu Gesundheit & E-Health. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Zudem sind lokale Einschränkungen des Bewegungsradius im Gespräch, wenn eine bestimmte Infektionslage eingetreten ist. Eine solche Regelung – Beschränkung auf 15 Kilometer im Umkreis – gibt es schon in Sachsen, auch der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sie für sein Land gerade erst erwogen.

Schwelle bei 200 oder 100 Neuinfektionen?

Denkbar ist, dass sich Merkel und die Ministerpräsidentenkonferenz auf eine Regelung analog zu den Ausgangssperren verständigen. Die sind nach der Beschlusslage vom Dezember lokal vorgesehen, wenn ein Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten wird.

Eine Bewegungsbeschränkung könnte auch mit einem Appell oder gar einer Vorgabe an Arbeitgeber gekoppelt werden, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit anzubieten, im Homeoffice zu arbeiten.

Viele Kreise betroffen

Umstritten ist der Vorstoß von Merkel, Ausgangsbeschränkungen schon ab einer Schwelle von 100 Neuinfektionen einzuführen. Am 13. Dezember hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass lokal besonders drastische Maßnahmen ergriffen werden können, darunter „weitgehende Ausgangsbeschränkungen“, wenn die Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche überschritten wird.

Das ist mittlerweile in vielen Land- und Stadtkreisen der Fall, solche Ausgangsbeschränkungen sind also schon jetzt jederzeit möglich und werden auch vielfach angewendet, oft beschränkt auf die Nacht. Nun will das Kanzleramt runter auf 100 Neuinfektionen gehen.

Eine Inzidenz von weniger als 100 weisen laut der Coronavirus-Karte des Tagesspiegel gerade einmal 99 Landkreise oder Städte auf. Insgesamt gibt es in Deutschland 294 Kreise und 107 kreisfreie Städte. Werden die Ausgangsbeschränkungen aus dem Merkel-Plan umgesetzt, würde also in drei Viertel aller Kreise die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt.

Vergleichsweise größere Mobilitätsmöglichkeiten hätten dann nur noch die Menschen beispielsweise in diesen Kreisen oder Städten:

Nordfriesland (29,6)

Goslar (33,6)

Rostock (41,6)

Uelzen (42,1)

Lüneburg (52,9)

Rügen (55,6)

Oberallgäu (56)

Bamberg (56,7)

Altenkirchen (63,7)

Kiel (64,2)

Magdeburg (69,1)

Darmstadt (71,6)

Salzgitter (72,4)

Neu-Ulm (81,5)

Hochtaunuskreis (84,5

Wiesbaden (93,4)

Braunschweig (97,5)

Insbesondere der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält Ausgangssperren für ein probates Mittel bei hohen Infektionszahlen. In Bayern gilt landesweit eine generelle Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, mit Ausnahmen wegen beruflicher Anlässe oder bei Notfällen. Ähnlich ist es in Baden-Württemberg und Sachsen. In Nordrhein-Westfalen dagegen gibt es keine landesweite Verfügung, wohl aber Ausgangssperren auf Kreisebene.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der bisherige Lockdown ist bisher bis zum kommenden Sonntag befristet. Das Meinungsbild deutete zuletzt darauf hin, dass es weiterhin Ländersache sein soll, wann Ausgangssperren ausgesprochen werden.

Bevölkerung offen für Verlängerung

In einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich fast zwei Drittel der Befragten dafür aus, die Einschränkungen mindestens in der bisherigen Härte fortzuführen.

Gleichzeitig wollen die Kultusminister eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Stufen ermöglichen - „sollte es die Situation in den einzelnen Ländern zulassen“. Doch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) forderte eine klare Entscheidung gegen die flächendeckende Öffnung von Schulen. „Wir erwarten, dass in der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin eine klare Entscheidung gegen das flächendeckende Öffnen der Schulen getroffen wird. Das geben die Infektionszahlen einfach nicht her“, sagte VBE-Chef Udo Beckmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht sich für einen vorsichtigen Kurs aus. „Ich wünsche mir, dass wir in den Schulen und in den Kitas keine oder so wenig Präsenz wie möglich haben“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wenn die Grundlage für alle Bundesländer ist, Präsenzunterricht so weit es irgendwie möglich ist zu vermeiden, kann das ein guter Weg sein. Das wäre ein ganz, ganz wichtiges Signal.“

SPD für Corona-Sonderurlaub

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, forderte angesichts der sich abzeichnenden weiteren Schulschließungen einen Corona-Sonderurlaub zur Kinderbetreuung. „Es ist Eltern nicht zuzumuten, jetzt schon ihren Jahresurlaub zur Betreuung der Kinder zu nehmen, der dann in den Ferien fehlt“, sagte Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bereits im Dezember habe die Ministerpräsidentenkonferenz neue Möglichkeiten versprochen, für die Betreuung von Kindern bezahlten Urlaub zu nehmen. Eine neue gesetzliche Regelung hätten CDU und CSU dann aber verhindert.

Gesundheitsminister Jens Spahn wird von der SPD wegen der Impfpolitik kritisiert. Foto: Odd Andersen/AFP

Überschattet werden die Beratungen von Bund und Ländern von einem explosiven Streit innerhalb der Großen Koalition. Die SPD wirft der Union ein Impfversagen vor. Damit nimmt sie vor allem einen Mann ins Visier: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Vizekanzler und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz hat einen saftigen Katalog mit 24 Fragen an ihn und das Kanzleramt verschickt. Das Dokument liegt dem Tagesspiegel vor. Darin wird unter anderem gefragt, warum die EU-Kommission „so wenig Impfdosen vorbestellt“ habe und warum „nicht Teile der von der EU nicht in Anspruch genommenen Dosen (...) für Deutschland bestellt“ würden. In dem Papier wird auch gefragt, warum die EU höhere Lieferangebote von Biontech und Moderna ausgeschlagen habe.

SPD will Spahn zum Buhmann machen

Besonders pikant: Der Fragenkatalog war laut „Bild“ von Scholz ganz offiziell auch im Namen der SPD-regierten Bundesländer überreicht worden. Falls dem so ist, versucht damit der Kanzlerkandidat der SPD, dem Koalitionspartner CDU die alleinige Verantwortung für die Impfstrategie zuzuschieben. Nach Informationen des RND soll Scholz am Rande einer Sitzung des Corona-Kabinetts am Montag dann auch noch einmal explizit unter Verweis auf den Fragenkatalog nachgehalt haben - und von Spahn Aufklärung über die Versorgung mit Impfstoff verlangt haben.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post fordert zur Aufarbeitung der Probleme bei der Impfstoffbeschaffung bereits einen Untersuchungsausschuss. „Frau Merkel und Herr Spahn haben in ihrem Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Doch beide haben die Impfstoff-Beschaffung den Dilettanten um EU-Kommissionspräsidentin (Ursula) von der Leyen anvertraut“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Unter deren Versagen litten nun Hunderttausende Alte und Pfleger in Deutschland, die auf ihren Impfstoff warten müssten. „Dieser Skandal muss in Untersuchungsausschüssen im Bundestag und im EU-Parlament aufgeklärt werden.“

Tatsächlich sind hierzulande nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bislang erst knapp 265.000 Menschen geimpft, es kommen etwa 22.000 jeden Tag hinzu. Die Impfrate liegt damit aktuell bei 0,29 pro 100 Einwohner.

Spahn verteidigt sich

Im ARD-Morgenmagazin verteidigte sich Spahn am Dienstag. „Wir haben immer alle Informationen auch mit dem Corona-Kabinett, dem Bundestag und der Öffentlichkeit geteilt. Aber wo es weitere Fragen gibt, werden wir sie auch beantworten“, sagte er. Beim Impfen entwickelten sich die Dinge so, wie es seit Wochen mit dem Parlament und dem Corona-Kabinett besprochen worden sei.

Mehr zum Thema Verlängerung der Corona-Einschränkungen Wie man den Winter-Lockdown bewältigt

„In dieser echt schweren Phase der Pandemie erwarten die Bürger zu Recht Geschlossenheit und Entschlossenheit ihrer Regierung. Und das funktioniert in einer solchen Phase nicht gut, gleichzeitig Regierung und Opposition sein zu wollen“, sagte Spahn. „Irgendwie hat das auch seit 20 Jahren für die SPD nicht gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass das jetzt im Wahljahr besser läuft.“