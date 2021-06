Zahlreiche Menschen haben in Mecklenburg-Vorpommern ihre Impftermine abgesagt, obwohl jetzt genügend Dosen vorhanden sind: In den Impfzentren des Landes fallen terminierte Impfungen vermehrt aus, weil keiner kommt, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag bekannt gab.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Terminabsagen schwankten tageweise zwischen 15 und 40 Prozent. „Das mag mit der Urlaubszeit zusammenhängen oder damit, dass auch Termine bei niedergelassenen Ärzten wahrgenommen werden“, so Glawe. Dies sei eine Momentaufnahme, die sich hoffentlich nicht verstetige. Impfstoff sei jetzt vorhanden, Termine über das Online-Tool oder über die Hotline buchbar, hieß es. Schon 16-Jährige bekommen derzeit zeitnah einen Termin, wie Recherchen der Deutschen Presse-Agentur ergaben.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden den Angaben zufolge bislang über 1,35 Millionen Impfungen gespritzt. Als vollständig geimpft gelten demnach 33,8 Prozent der Bevölkerung. 52,4 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Im Vergleich dazu: In Brandenburg sind 49,9 Prozent und in Berlin 51,7 Prozent mindestens einmal geimpft. Die meisten vollständig geimpften Personen hat das Saarland mit 37,9 Prozent der Bevölkerung. Die wenigsten vollständig geimpften Personen hat Brandenburg mit 29,1 Prozent.

Das sei jedoch noch zu wenig. „Auch wenn die Temperaturen steigen, die Inzidenzen sinken und wir uns alle auf ein paar Tage Erholung freuen, ist es wichtig, den Impfschutz gegen das Corona-Virus nicht aus den Augen zu verlieren. Die Pandemie ist nicht vorbei“, mahnte Glawe. Um Maßnahmen dauerhaft zu lockern oder zu streichen, sei die Herdenimmunität nötig.

Deutschlandweit haben laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums 51,2 Prozent der Bevölkerung, das sind 42.540.863 Personen, mindestens eine Impfdosis erhalten. Insgesamt wurden 67,1 Millionen Dosen verabreicht. Mit Stand vom 21. Juni sind somit 26.274.154 Personen vollständig geimpft. Das sind 31,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

Testpflicht entfällt in einigen Bereichen

Zudem wird die Testpflicht in der Corona-Pandemie wird in Mecklenburg-Vorpommern von Freitag an in einigen Bereichen aufgehoben. So ist dann etwa der Besuch der Innengastronomie sowie von Fitnessstudios oder Kinos ohne negativen Test möglich, wie die Landesregierung am Dienstag in Schwerin mitteilte. Zudem soll die Maskenpflicht im Freien weitestgehend entfallen - diesen Schritt hatte das Kabinett bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Einige Kommunen haben schon die Maskenpflicht im Freien abgeschafft, etwa in vielen Fußgängerzonen. Clubs und Diskotheken sollen mit einer Testpflicht wieder für Tanzveranstaltungen öffnen dürfen.

[Mehr zum Thema: Brauchen ältere Menschen bald eine dritte Corona-Impfung? (T+)]

Eine Testpflicht ist demnach weiterhin für die Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen. Wer in MV Urlaub machen möchte, muss einen negativen Test vorweisen, sofern die zweite Corona-Schutzimpfung nicht mindestens 14 Tage zurückliegt oder er von einer Covid-Erkrankung genesen ist.

Zudem stellte die Landesregierung ein neues Corona-Ampelsystem vor, das für die künftigen Maßnahmen oder Lockerungen maßgeblich sein soll. Das System soll nicht allein die Sieben-Tage-Inzidenz, also den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, berücksichtigen, sondern zudem etwa die Krankenhausauslastung mit Covid-19-Patienten oder den Fortschritt bei den Impfungen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) appellierte an die Einwohner, sich trotz der verhältnismäßig entspannten Infektionslage impfen zu lassen. Dies sei insbesondere wegen der Delta-Variante notwendig sowie um Kinder zu schützen.

Mehr zum Thema Sorge vor Impf-Reaktionen Hitze hat keine Auswirkungen auf Nebenwirkungen

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach jüngsten Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) landesweit bei 2,1 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Kein anderes Bundesland hat demnach einen geringeren Wert. (Tsp, dpa)