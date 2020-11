Ärzte an Europas größter Universitätsklinik haben mit Freude auf die Nachricht der Mainzer Firma Biontech reagiert, dass womöglich bald ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht. "Hier zeichnet sich ein außergewöhnlicher Erfolg eines deutschen Unternehmens ab", sagte Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer dem Tagesspiegel. "Die Kombination von neuer Technologie mit hoher Geschwindigkeit in der Umsetzung ist wirklich beeindruckend." Kroemer ist auch Professor für Pharmakologie.

Bis der Impfstoff massenhaft im Einsatz sein wird, also mindestens noch für diesen Winter, wird die Coronakrise aller Voraussicht weiter massiv Sonderschichten in den Krankenhäusern fordern. Fast zwei Prozent der registrierten Sars-Cov-2-Infizierten werden auf Intensivstationen behandelt. "Die Zahl der Ansteckungen steigt nach wie vor exponentiell", sagte Charité-Vizechef Ulrich Frei dem Tagesspiegel. "Im Einzelfall ist die Krankheit nach wie vor tödlich."

Die Charité-Spitze verwaltet zwei Milliarden Euro Jahresumsatz, ist für 18.000 Mitarbeiter und 3000 Betten verantwortlich. Der Berliner Senat, Ärztevertreter und Klinikleiter hatten sich in der ersten Welle der Pandemie darauf verständigt, dass die schwersten Covid-19-Fälle in den Intensivstationen der Charité behandelt werden.

Die Lage in den meisten Kliniken dürfte angespannt bleiben. Dies auch, weil mit der Nachricht vom Impfstoff zunächst einmal die Gefahr steigt, dass sich viele Menschen den Infektionsschutzregeln verweigern, dass also die mühsam an den Lockdown gewöhnten Deutschen das Virus weniger ernst nehmen – und so die Zahl der Infektionen nach oben treiben, wo doch das Gesundheitswesen an seine Grenzen zu geraten droht.

Das Unternehmen Biontech hat gemeinsam mit seinem US-Partner Pfizer erste Ergebnisse aus einer Studie vorgelegt. Demnach soll deren Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung bieten. Bislang seien keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten.