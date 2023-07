Das 17 Jahre alte deutsche Gesetz gegen Diskriminierung soll mehr Zähne bekommen. Nach den Worten der Unabängigen Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Ataman braucht es vor allem stärkere Möglichkeiten, überhaupt durchgesetzt zu werden. „Wir haben iens der schwächsten Antidiskriminierungsgesetze in Europa“, sagte Ataman, die seit einem Jahr die Antidiskriminierungsstelle des Bundes leitet und als erste in diesem Amt nur dem Bundestag verantwortlich ist. Ihre Behörde habe auch mit die geringsten Möglichkeiten, gegen Diskriminierung vorzugehen.

Ataman wünscht sich wie viele Fachleute ein Verbandsklagerecht, das es Fachverbänden und auch der ADS ermöglichen würde, in exemplarischen Fällen zu klagen. Schon an der geringen Zahl von 700 Gerichtsverfahren nach AGG seit 2006 lasse sich ablesen, „dass Menschen sehr sehr selten diesen Weg beschreiten“, so Ataman, weil die Hürden „sehr, sehr hoch seien“. Viele scheuten verständlicherweise das Risiko, hätten nicht die Ressourcen oder fragten sich, ob es sich lohne, jahrelang vor Gericht zu ziehen, um am Ende bestenfalls die Anwaltskosten ersetzt zu bekommen“.

Aus den wenigen Verfahren könne andererseits nicht geschlossen werden, dass es kein Problem mit Diskriminierung in Deutschland gebe. In ihrer Behörde seien in den Jahren ihres Bestehens knapp 69.000 Anfragen gestellt worden. Und damit sei noch nicht erfasst, was in Unternehmen, bei Betriebsräten oder lokalen Beschwerdestellen auflaufe.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wurde nach erheblichem Druck aus Brüssel geschaffen und setzt mehrere europäische Richtlinien in deutsches Recht um. Es schützt gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, wegen der sexuellen Identität, der Religion oder Weltanschauung, wegen des Alters, der ethnischen Herkunft oder einer Behinderung.

Es greift allerdings nur, wenn dies in Alltagsgeschäften wie Wohnungssuche, Einkauf oder am Arbeitsplatz geschieht. Diskriminierung von Staats wegen ist nicht vorgesehen, etwa auf einer Behörde oder in der Schule. Dies sei nicht logisch und müsse sich ändern, so Ataman. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist eine Novellierung als Ziel formuliert, bisher aber noch nicht abgearbeitet.