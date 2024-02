Die wichtigsten Informationen zum Marschflugkörper Was kann der Taurus?

Im Bundestag soll diese Woche über einen gemeinsamen Antrag der Koalitonsfraktionen abgestimmt werden, der die Bundesregierung zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine auffordert. Namentlich genannt wird der Taurus darin nicht, dennoch steht er im Fokus der öffentlichen Debatte. Schon seit Mai 2023 bittet die ukrainische Regierung um die Lieferung des Marschflugkörpers. Aber was zeichnet ihn aus – und wofür wird er eingesetzt? Ein Überblick.

Was genau ist der Taurus?

Der Taurus ist ein Marschflugkörper, der von Kampfflugzeugen abgeworfen wird und sein Ziel selbstständig ansteuert. Der Begriff Taurus steht als Abkürzung für „Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System“. Nach Angaben der Bundeswehr ist der Taurus etwa fünf Meter lang, einen Meter breit und 80 Zentimeter hoch. Er wiegt 1,35 Tonnen.

Wie funktioniert der Marschflugkörper?

Wird der Taurus abgeworfen, fliegt er durch einen Jet-Antrieb eigenständig weiter. Seine Flugroute wird laut Bundeswehr zuvor programmiert, auf dem Weg orientiert er sich mittels Höhenradar und Infrarotsensoren an markanten Wegpunkten wie Brücken oder Flüssen. Um eine hohe Bewegungsenergie aufzubauen, steigt der Taurus an seinem Zielort steil aus der Deckung und schlägt dann fast senkrecht in das Objekt ein. Eine erste Ladung verursacht ein Loch in Wand oder Decke, durch die dann ein Metall-Penetrator mit Sprengstoff eindringt.

Wofür wird der Taurus eingesetzt?

Der Taurus kann gut geschützte Ziele aus weiter Entfernung angreifen: Durch eine Reichweite von 500 Kilometern müssen Piloten nicht in den gegnerischen Luftraum eindringen, um den Marschflugkörper abzuwerfen. Da er weniger als 50 Meter hoch fliegt, kann der Taurus außerdem nur schwer von einem Radar erfasst und abgewehrt werden. Der mit Sprengstoff gefüllte Metall-Penetrator ist 400 Kilogramm schwer und entfaltet eine große Zerstörungskraft. Nach Angaben der Bundeswehr kann er auch Bunkeranlagen durchbrechen.

© Grafik: Tagesspiegel/K. Schuber/Quelle: dpa; Hersteller/Bundeswehr

Über wieviele dieser Flugkörper verfügt die Bundeswehr?

Die deutsche Luftwaffe verfügt über 600 Taurus-Flugkörper. Allerdings sollen nicht alle von ihnen einsatzbereit sein.

Wieviel kostet ein Taurus und von wem werden die Flugkörper hergestellt?

Hergestellt werden die Flugkörper von der Taurus Systems GmbH, die ihren Sitz im bayerischen Schrobenhausen hat. Dabei handelt es sich um eine Tochter des deutschen Rüstungsherstellers MBDA und des schwedischen Unternehmens Saab Dynamics. Für die Lieferung der 600 Taurus-Flugkörper zahlte die Bundesregierung im Jahr 2005 insgesamt 570 Millionen Euro, woraus sich ein Stückpreis von 950.000 Euro ergibt.

Weshalb ist die Taurus-Lieferung so umstritten?

Aufgrund seiner hohen Reichweite könnte der Taurus auch russisches Gebiet erreichen: Moskau liegt weniger als 500 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt. Die ukrainische Regierung versicherte wiederholt, die Waffe nur in besetztem ukrainischen Gebiet und nicht in Russland einsetzen zu wollen. Dennoch schloss Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Lieferung der Marschflugkörper zunächst aus. Eine Verringerung der Reichweite soll im Gespräch sein. Zuletzt wurde eine Ringtausch-Vereinbarung mit anderen Nato-Ländern diskutiert.

Wer liefert vergleichbare Flugkörper an die Ukraine?

Vergleichbar mit dem Taurus sind britisch-französische Marschflugkörper, die in Großbritannien als „Storm Shadow“ und in Frankreich als „Scalp“ bezeichnet werden. Sie sind in der Ukraine bereits im Einsatz, haben mit 250 Kilometern jedoch eine geringere Reichweite als der Taurus. Seit Ende 2023 liefern auch die USA Langstreckenraketen des Typs ATACMS an die Ukraine. Deren Reichweite soll Medienberichten zufolge nun erhöht werden.