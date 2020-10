Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut Polizeiangaben drei Tote - zwei Frauen sowie den Aufseher der Kirche - und mindestens sechs Verletzte gegeben. Polizeikreisen zufolge wurde einer Frau die Kehle durchgeschnitten. Die Tat geschah am Morgen gegen 9 Uhr.

Die Frau und der Kirchenaufseher, soweit die Informationslage am Donnerstagmittag, wurden in der Kirche Notre-Dame in der Innenstadt getötet. Die zweite Frau wurde laut Informationen der Zeitung "Le Monde" in einer Bar gegenüber der Kirche getötet, nachdem sie sich schwer verletzt dorthin geflüchtet hatte, wie die Lokalzeitung "Nice-matin" berichtet.

Für den Bürgermeister von Nizza sieht die Tat nach einem Terroranschlag aus. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wurde nach eigenen Angaben damit beauftragt, die Ermittlungen zu übernehmen. Die Polizei riet, den Bereich zu meiden und nahm zu Einzelheiten zunächst nicht offiziell Stellung.

Laut Informationen von französischen Medien rief der Attentäter beim Verlassen der Kirche mehrere Male "Allahu Akbar". Der Täter soll 23 Jahre alt sein. Weitere Informationen zu seiner Identität wurden zunächst nicht bekannt. Auch war unklar, ob er allein handelte.

Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben der Stadtverwaltung festgenommen. Er wurde von mehreren Schüssen der Polizei getroffen und in ein Krankenhaus gebracht.

Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin bestätigte den Vorfall, ohne zunächst Details zu nennen. Im Ministerium gebe es eine Krisensitzung. Ressortchef Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt. Frankreich inzwischen die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

Hohe Nachahmergefahr auch in Deutschland

Nach einem Besuch im Krisenstab des Innenministeriums wird der Präsident der Republik, Emmanuel Macron, am Ende des Vormittags nach Nizza reisen, kündigte der Elysée an.

Nizza wurde bereits 2016 von einem Terroranschlag erschüttert, dabei starben 86 Menschen. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, ein 31-jähriger Tunesier, hatte mit einem gemieteten Lastwagen innerhalb von Minuten ein Massaker angerichtet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Knapp 500 Menschen wurden damals außerdem verletzt.

Nizzas Bürgermeister Estrosi zufolge gleicht die Tat einem terroristischen Anschlag. Deutsche Sicherheitskreise sagen, der „Modus operandi“ des Anschlags spreche „klar für einen islamistischen Terrorakt“. Wahrscheinlich gebe es einen Zusammenhang mit der stark emotionalisierten Debatte um die Mohammed-Karikaturen in Frankreich

Auch die heftigen Angriffe des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wegen dessen Haltung zu den Karikaturen heizten fanatisierte Muslime weiter auf, hieß es.

„Resonanztat“ nach dem Attentat auf den Lehrer Samuel Paty

Dazu passt, dass am Donnerstag ein Mitarbeiter der französischen Botschaft in Jeddah, Saudi Arabien, mit einem Messer angegriffen wurde. Außerdem erschoss die Polizei am Donnerstag einen Mann in Avignon, der Passanten mit einer Pistole bedroht haben soll. Ob es einen Zusammenhang mit der Tat in Nizza gibt, war zunächst unklar.

Der Angriff in Nizza ist offenbar eine „Resonanztat“ nach dem Attentat auf den Lehrer Samuel Paty. Am 16. Oktober hatte der russisch-tschetschenische Islamist Abdullah Anzorov im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine Paty enthauptet, weil der Lehrer im Unterricht beim Thema Meinungsfreiheit die Mohammed-Karikaturen besprochen hatte.

Im Internet werde der von der Polizei erschossene Anzorov als Märtyrer gefeiert, sagten Sicherheitskreise. Auf Englisch, Arabisch, Urdu und in weiteren Sprachen werde zur Nachahmung des Attentats aufgerufen.

Die Gefahr eines ähnlichen Angriffs in Deutschland wie auf Paty und jetzt in Nizza sei hoch. „Auch wenn es eine Zeitlang in Deutschland ruhig war, blieb die islamistische Terrorgefahr immer hoch“, sagte ein Experte. Das habe sich gerade auch beim Attentat in Dresden gezeigt. Dort hatte am 4. Oktober der Syrer Abdullah Al H. H. einen Touristen erstochen und einen weiteren schwer verletzt.

Verfassungsschutz hält 2000 Islamisten für potenzielle Terroristen

In Deutschland seien von der Polizei derzeit 619 Islamisten als Gefährder und damit als potenzielle Terroristen eingestuft, sagten Sicherheitskreise. Weitere 500 Islamisten gelten als „relevante Personen“, das sind potenzielle Unterstützer von Gewalttätern.

Das gesamte islamistisch-terroristische Personenpotenzial sei aber noch größer, hieß es. Das Bundesamt für Verfassungsschutz gehe von 2000 Personen aus. Der Nachrichtendienst kommt auf eine höhere Zahl als die Polizei, weil er nicht nur Straftäter im Blick hat, sondern gefährliche Personen in einem extremistischen Spektrum insgesamt.

Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, rief zur Geschlossenheit auf. „Wir haben die Pflicht, zusammen gegen Gewalt und gegen diejenigen zu stehen, die aufhetzen wollen und Hass verbreiten“, schrieb der Italiener am Donnerstag auf Twitter. Er sei schockiert und traurig über die Nachrichten aus Nizza. „Dieser Schmerz wird von uns allen in Europa gefühlt.“ (Mit dpa, Reuters)