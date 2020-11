Der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) soll seine Ehefrau, eine gelernte Rechtsanwaltsfachfrau, auf Dienstreisen mitgenommen haben, anstatt den Platz anderen Politikern zu geben. Das berichtet die „Bild am Sonntag“. Demnach soll sie seit der Bundestagswahl sieben mal in der Regierungsmaschine mitgeflogen sein. Die Flüge gingen dem Bericht zufolge in Entwicklungs- und Schwellenländer.

Der FDP-Politiker und ehemalige Entwicklungsminister Dirk Niebel sagte der Zeitung, er sehe keinen sinnvollen Grund für dieses Verhalten. „Meine Frau hat mich auf keiner Auslandsdienstreise als Minister begleitet. Dafür gab es auch nie eine dienstliche Notwendigkeit. Die Plätze in einer Delegation sind sehr knapp und wertvoll, deshalb habe ich immer Vertreter des Parlaments, der Zivilgesellschaft, der Medien und Wirtschaft mitgenommen.“

Die entwicklungspolitischen Sprecher anderer Parteien hätten dagegen oft nicht mitreisen können. „In der gesamten Legislaturperiode gab es nicht eine Einladung. Mehrfach habe ich das angesprochen. Die Reaktion war: Das sei so, er als Minister könne nun mal bestimmen, wer mitreist“, sagt etwa der entwicklungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Christoph Hoffmann der „BamS“. Müller tue der Entwicklungspolitik keinen Dienst, wenn er Parlamentarier systematisch von Informationen vor Ort ausschließe, kritisierte Hoffmann. Der Kollege von den Grünen sei kein einziges Mal mitgereist.

Bei einer Reise war laut Zeitung auch für den Koalitionspartner SPD kein Sitz im Regierungsflieger übrig: Der entwicklungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sascha Raabe, wurde demnach zwar für die Afrikareise im Februar 2020 eingeladen, kurz darauf aber wieder ausgeladen. Minister Müller sei nicht mit einem Airbus der Flugbereitschaft geflogen, sondern mit einer kleineren Regierungsmaschine vom Typ Global mit nur zehn bis 13 Delegationsplätzen - ein Sitzplatz davon sei von Gertie Müller-Hoorens besetzt gewesen.

Laut "Bild am Sonntag" ist Müller der einzige Minister aus dem Kabinett, der die Möglichkeit nutzt, seine Frau in der Regierungsmaschine mitzunehmen. Im Oktober 2017 ging es nach Uganda und Ägypten, im August 2018 nach Eritrea, Äthiopien, Mosambik, Botsuana, Simbabwe, Tschad und Ghana, im Oktober 2018 nach Tunesien, im Januar 2019 nach Malawi und Sambia, im August 2019 nach Kenia, Ruanda und Kongo, im Februar 2020 erst nach Nigeria, Sudan, Ägypten, dann im selben Monat noch nach Indien und China.

Wie viel die Ehefrau zahlen muss, bestimmt der Minister

Wie viel Müllers Frau für die Reisen zahlen musste, ist dem Bericht zufolge unklar. Das dürfe der Minister selbst festlegen. Nehme er seine Frau im Interesse der Bundesrepublik Deutschland mit, müsse sie lediglich 30 Prozent eines Economy-Lufthansa-Tickets an die Bundeswehr bezahlen. Fliege sie als „sonstige Begleitung“ mit, werde der Tarif eines normalen Lufthansa-Economy-Tickets fällig.

Ein Sprecher des Entwicklungsministeriums sagte der Zeitung, die Ehefrau habe alle anfallenden Reisekosten für Visa-, Hotel-, Flug- und Verpflegungskosten selbst bezahlen müssen.

Müller ist neben Andreas Scheuer und Horst Seehofer einer von drei CSU-Ministern im Bundeskabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Im September hatte er angekündigt, 2021 nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. (Tsp, mit dpa, AFP)