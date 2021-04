Dieses Urteil war erwartet worden wie vielleicht wenige vor ihm: Im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd ist der amerikanische Ex-Polizist Derek Chauvin in allen drei Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Wie Richter Peter Cahill am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Minneapolis bekannt gab, hat ihn die zwölfköpfige Jury wegen Mord zweiten Grades (bis zu 40 Jahre Haft), Mord dritten Grades (bis zu 25 Jahre Haft) und Totschlag zweiten Grades (bis zu zehn Jahre Haft) verurteilt.

Damit droht Chauvin eine lange Haftstrafe. Das genaue Strafmaß soll erst in rund acht Wochen von Richter Cahill festgelegt werden. Chauvins Verteidigung könnte noch Berufung gegen das Urteil einlegen.

Nach drei Wochen Verhandlung hatten die zwölf Geschworenen am Montag und Dienstag insgesamt elf Stunden über den Fall beraten, der die USA in den vergangenen Monaten in Atem gehalten hatte und auch international aufmerksam verfolgt worden war. Für viele Amerikaner ging es bei dem Prozess um mehr als nur um die Schuld eines einzelnen Mannes. Sie prangern systematischen Rassismus in Amerika und exzessive Polizeigewalt gegen Minderheiten an, die viel zu selten geahndet werde.

Der 46-jährige Floyd war am 25. Mai vergangenen Jahres in Minneapolis bei einer Festnahme ums Leben gekommen. Wie auf dem Video einer Passantin zu sehen ist, hatte der weiße Polizist Chauvin neun Minuten und 29 Sekunden (der Zeitraum wurde mehrfach nach oben korrigiert) auf Floyds Hals gekniet und auch nicht von ihm abgelassen, als der ihn anflehte und ausstieß, nicht mehr atmen zu können. Drei weitere Polizisten waren an dem Vorfall beteiligt.

[Mehr zum Thema: Prozess um Tod von George Floyd: „...dann wird es richtig schlimm, nicht nur in Minnesota“ (T+)]

Floyd verlor der Autopsie zufolge das Bewusstsein und starb wenig später. Die Beamten hatten ihn wegen des Verdachts festgenommen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben. Er hatte sich gegen seine Festnahme gewehrt.

Ein Foto der Festnahme: Derek Chauvin kniet auf dem Kopf von George Floyd. Foto: Darnella Frazier/AP/dpa

Floyds letzte Worte „I can’t breathe“ wurden zum Motto der größten Protestbewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt seit Jahrzehnten. Seitdem wird immer wieder vor dem Gerichtsgebäude in Minneapolis demonstriert.

Auch am Dienstag hatten sich hunderte Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude in Minneapolis versammelt, die angespannt auf die Urteilsverkündung warteten und Gerechtigkeit für Floyd forderten. Nach der Urteilsverkündung brach Jubel in der Menge aus.

Wegen des Prozesses war in Minneapolis ein Großaufgebot der Sicherheitskräfte im Einsatz, allein rund 3000 Soldaten der Nationalgarde waren zur Unterstützung einberufen worden. Viele Verwaltungsgebäude waren mit Zäunen und Stacheldraht gesichert, Geschäfte hatten die Schaufenster verrammelt. Minnesotas Gouverneur Tim Walz hatte vor der Urteilsverkündung dazu aufgerufen, friedlich zu demonstrieren und Ausschreitungen und „Chaos“ zu vermeiden.

Chauvin hatte auf nicht schuldig plädiert

Chauvin, der zuletzt auf Kaution frei war, hatte in dem Prozess auf nicht schuldig plädiert, aber auf eine Aussage verzichtet. Die drei weiteren ehemaligen Polizisten, die an dem Einsatz beteiligt waren und Chauvin nicht stoppten, wird Beihilfe vorgeworfen. Ihr Prozess soll im August beginnen.

Die Staatsanwaltschaft forderte am Montag in ihrem Schlussplädoyer einen Schuldspruch gegen Chauvin in allen drei Anklagepunkten. Der weiße Ex-Polizist habe Floyd durch seinen Knie-Einsatz getötet: „Das war keine Polizeiarbeit. Das war Mord“, hatte Staatsanwalt Steve Schleicher gesagt. „Das waren neun Minuten und 29 Sekunden eines schockierenden Amtsmissbrauchs.“

Feiernde auf den Straßen von Minnesota Foto: Reuters

Chauvins Verteidiger Eric Nelson hatte dagegen gefordert, sein Mandant müsse freigesprochen werden. Chauvin habe rechtmäßig und regelkonform Zwangsmittel eingesetzt, weil Floyd bei seiner Festnahme „aktiven Widerstand“ geleistet habe. Die Staatsanwaltschaft könne zudem nicht zweifellos belegen, dass nicht Herzprobleme und Drogenkonsum bei Floyds Tod eine Rolle gespielt hätten. Dieser Auffassung schlossen sich die Geschworenen offenbar nicht an.

Biden zieht Kritik auf sich, weil er für „richtiges Urteil“ betete

Die Erwartungen an den Ausgang des Verfahrens waren gigantisch. Selbst US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstagmorgen durchblicken lassen, dass er auf einen Schuldspruch gegen Chauvin hofft. „Ich bete, dass das Urteil das richtige Urteil wird“, sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus. Die Beweislage sei seiner Ansicht nach „überwältigend“.

[Jeden Donnerstag die wichtigsten Entwicklungen aus Amerika direkt ins Postfach – mit dem Newsletter „Washington Weekly“ unserer USA-Korrespondentin Juliane Schäuble. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.]

Biden sagte damit zwar nicht direkt, dass er auf einen Schuldspruch gegen Chauvin setzt. Seine Äußerungen wurden aber eindeutig aufgenommen und umgehend kritisiert, auch, weil der Präsident am Vortag mit Floyds Angehörigen telefoniert hatte.

Biden verwies nun darauf, dass die Geschworenen im Prozess gegen Chauvin am Montag in Minneapolis ihre Beratungen aufgenommen hatten und deswegen von der Öffentlichkeit abgeschottet werden. Sonst hätte er sich nicht zu dem Fall geäußert, sagte er. Die Äußerungen des Präsidenten zu einem laufenden Justizverfahren sorgten dennoch für Verwunderung.

Mehr zum Thema Abschlussplädoyers im Fall George Floyd Und was passiert, wenn Derek Chauvin freigesprochen wird?

Der Präsident verschob am Nachmittag geplante Äußerungen zu seinem Infrastrukturplan, um zunächst auf das Urteil der Geschworenen zu warten. Die Anspannung war extrem hoch, da mit heftigen Protesten im Fall eines Freispruchs oder eines milden Urteils gerechnet worden war.