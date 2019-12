Nach dem Mord an einem Georgier in Berlin hat die Bundesregierung zwei russische Diplomaten ausgewiesen. Sie seien mit sofortiger Wirkung zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilte das Auswärtige Amt am Mittwoch mit.

Die Bundesanwaltschaft hatte zuvor erklärt, dass sie Anhaltspunkte für die „Beteiligung staatlicher Stellen“ in Russland sieht. Das Auswärtige Amt begründete die Ausweisung damit, dass russische Behörden „trotz wiederholter hochrangiger und nachdrücklicher Aufforderungen“ nicht hinreichend an der Aufklärung der Tat mitgewirkt hätten. Die Tat in Berlin ist damit zu einer schweren Belastung für das deutsch-russische Verhältnis geworden.

Bundesregierung schließt weitere Schritte nicht aus

Zugleich machte das Auswärtige Amt deutlich, dass die Ausweisung der Diplomaten nicht die einzige Reaktion auf Russlands Rolle in dem Mordfall bleiben könnte: „Weitere Schritte in dieser Angelegenheit behält sich die Bundesregierung im Licht der Ermittlungen vor.“

Die Bundesanwaltschaft übernahm im Fall des Georgiers Zelimkhan Khangoshvili am Mittwoch offiziell die Ermittlungen. Dem mutmaßlichen Täter, dem Russen Vadim Krasikov, wird Mord vorgeworfen, teilte die Behörde mit.

Der in Untersuchungshaft sitzende Mann soll am 23. August 2018 im Berliner Stadtteil Moabit den Georgier, der auch den Namen Tornike K. benutzte, mit zwei Kopfschüssen getötet haben. Die Bundesanwaltschaft äußert den Anfangsverdacht, dass die Tötung im Auftrag staatlicher Stellen Russlands oder der autonomen russischen Republik Tschetschenien erfolgte. Moskau bestreitet jede Beteiligung an der Tat.

Die Übernahme der Ermittlungen ist aus Sicht der Bundesanwaltschaft notwendig, weil es sich bei dem Mord um eine „staatsschutzrelevante Tat von besonderer Bedeutung“ handele. Auf Seiten der Polizei wird nun das Bundeskriminalamt die Ermittlungen führen, das Berliner Landeskriminalamt unterstützt.

Die Bundesregierung hatte zuletzt 2018 nach dem Anschlag auf den früheren russischen Spion Sergej Skripal in Großbritannien vier russische Diplomaten ausgewiesen. Die Entscheidung war mit zahlreichen europäischen Staaten abgestimmt. Ausgewiesen wurden damals Personen mit einem "geheimdienstlichen Hintergrund", die einen russischen Diplomatenpass hatten.