Explosion in Polen Biden bezeichnet Abschuss der Raketen aus Russland als „unwahrscheinlich“

Nach Einschätzung der USA ist die in einem Dorf im Südosten Polen eingeschlagene Rakete vermutlich nicht aus Russland abgefeuert worden. „Ich werde dafür sorgen, dass wir genau herausfinden, was passiert ist“, sagte Biden nach einem Krisentreffen am Rande des G20-Gipfels auf Bali.

Die beim Gipfel auf Bali versammelten G7-Staaten hatten sich nach dem Raketeneinschlag in Polen kurzfristig zu Beratungen getroffen, an denen auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel teilnahmen. Biden sagte Polen die Unterstützung der westlichen Verbündeten bei den Ermittlungen zu dem Raketeneinschlag in einem Dorf nahe der Grenze zur Ukraine zu.

Der Vorfall hatte große Besorgnis ausgelöst. Nach Angaben Warschaus stammte die Rakete aus russischer Produktion. Beim Einschlag des Geschosses seien am Dienstagnachmittag zwei Menschen getötet worden, teilte das polnische Außenministerium mit. Polen versetzte Teile seiner Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft.

Präsident Joe Biden spricht während eines Treffens der Staats- und Regierungschefs der G7 und der NATO. © dpa / Foto: Doug Mills/The New York Times/AP/dpa

Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte, es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Frage, wer für den Abschuss der Rakete verantwortlich sei. Er sprach von einem „isolierten“ Vorfall. Es deute nichts darauf hin, dass mit weiteren Raketeneinschlägen zu rechnen sei.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor Russland beschuldigt. Moskau wies dies zurück und bezeichnete entsprechende Medienberichte als „Provokationen“.

Für Mittwoch ist in Brüssel eine Dringlichkeitssitzung der Nato-Botschafter geplant, um über die Lage an der polnisch-ukrainischen Grenze zu beraten.

Biden kritisiert Russland für Eskalation während G20-Gipfel

Ungeachtet des Vorfalls in Polen kritisierte US-Präsident Biden die Eskalation der russischen Angriffe auf die Ukraine während des G20-Gipfels. Der Ukraine sicherte er volle Unterstützung zu.

„In dem Moment, als die Welt beim G20 zusammenkam, um eine Deeskalation anzumahnen, entschied Russland, in der Ukraine weiter zu eskalieren“, sagte Biden am Mittwoch auf der indonesischen Insel Bali. Es habe Dutzende Angriffe in der Westukraine gegeben. „Wir unterstützen die Ukraine in diesem Moment voll und ganz.“ (Afp/Tsp)

