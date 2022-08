Über dem Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in der Stadt Sewastopol steigt Rauch auf. Vor wenigen Tagen ist es auf der Krim-Halbinsel zu einer Explosion gekommen. Wieder einmal. Im Internet tauchen daraufhin Videos und Fotos auf, die zeigen, wie eine Drohne über die Bucht in Richtung des Stabsgebäude steuert.

Sie entgeht offenbar den elektronischen Abwehrsystemen und überfliegt den Marinestützpunkt. Bevor sie ihre Ladung absetzen kann, wird sie mit Handfeuerwaffen abgeschossen, darauf deuten Geräusche aus dem Hintergrund des Videos hin. Teile der Drohne treffen das Gebäude, wie Fotos zeigen. Russland macht die Ukraine für den Vorfall in der Marinestadt verantwortlich.

Zuletzt häuften sich die Explosionen auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel im Schwarzen Meer. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Saky in Nowofedoriwka kam es am 9. August zu mehreren gewaltigen Detonationen, Videos von flüchtenden Urlaubern und Staus in Richtung Russland gingen durchs Netz.

Kiew bestätigte offiziell keinen Angriff auf die Krim, laut einem „Spiegel-Bericht“ wies der Berater von Wolodymir Selenskyi, Mykhailo Podolyak, dies zurück („Was haben wir damit zu tun?“). Auf dem Nachrichtendienst Twitter schrieb er allerdings. „Das ist nur der Anfang.“ Der ukrainische Präsident selbst ließ ebenfalls wissen: „In diesem Jahr kann man auf der Krim förmlich spüren, dass die Besetzung der Krim vorübergehend ist und die Ukraine zurückkehrt.“

Es ist jedenfalls bekannt, dass unbemannte Lenkwaffen zentraler Bestandteil ihrer Kriegsführung sind. Mittels Kampfdrohnen gelang es den Ukrainern, immer wieder russische Panzer zu zerstören, woraufhin Moskau seine elektronische Aufklärung verstärkte. Offenbar nicht ohne Lücken.

„Leider konnte die Drohne nicht über dem Meer abgeschossen werden - wie es bei anderen Angriffen gestern Abend geklappt hat“, erklärte der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew, via Telegram. Und bekräftigte, dass die Luftabwehr funktioniere. Die Menschen sollen sich nicht beunruhigen lassen.

Experten vermuten, dass es sich um eine chinesische Drohne vom Typ Mugin-5 Pro handeln könnte. Sie kostet etwa 9500 US-Dollar und ist online auf der Website des chinesischen Unternehmens „Alibaba“ für jeden erhältlich. Ein „Spottpreis“ im Vergleich zu einer türkischen Bayraktar-Drohne, die eine Million kostet (sich aber als sehr effektiv bei den Angriffen auf Panzer und Nachschubkolonne erwiesen hat).

Nach Angaben des Herstellers kann sie länger als sieben Stunden fliegen, ihre Nutzlast beträgt 15 bis 20 Kilogramm.

Beobachtern zufolge dürfte es nicht ihr erster Einsatz gewesen sein. „Es sieht so aus, als ob bei dem Angriff heute Morgen die gleiche Art verwendet wurde, mit der die Ukraine vor zwei Monaten die Ölanlage in Rostow angegriffen hat“, schrieb der Militärexperte Rob Lee auf Twitter.

Besagte Ölraffinerie befindet sich in Nowoschtinsk auf russischem Gebiet in der Nähe von Rostow, gleich hinter der Grenze zur besetzten Region Donezk. Die Raffinerie, einer der wichtigen Arbeitgeber in der Region, ging in Flammen auf.

Gleichzeitig erzielte sie damit einen Effekt, der weit über die Zerstörung der Raffiniere hinausging und eine Botschaft vermittelte: Wir sind in der Lage, in euren Luftraum einzudringen. Noch dazu im besetzten Gebiet in der Ostukraine und das mit einem Fabrikat, das aus China stammt – ein Land, das Russland gerne als engen Partner präsentiert.

Kritik an russischen Streitkräften

Die Analysten des „Institute for the Study of War“ (ISW) gehen davon aus, dass ein anhaltendes Versagen Russlands, die Angriffe auf der besetzten Krim zu unterbinden, öffentliche Unzufriedenheit hervorrufen könnte.

Ein russischer Militärblogger kritisierte die Streitkräfte via Telegram dafür, dass sie nach dem ersten Angriff nicht mehr Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung eingesetzt haben. „Entweder ist es Schlamperei oder das BSF-Hauptquartier verfügt nicht über die oben erwähnten Sicherheitssysteme, was zugegebenermaßen merkwürdig aussieht.“

Verschiedene Kamikaze-Drohnen im Einsatz

Neben der Mugin-5 hat die Ukraine verschiedenen Berichten zufolge weitere Kamikaze-Drohnen im Einsatz. Sie werden auch „Suizid-Drohnen“ genannt, die einmal verwendet werden können, keine Ladung abwerfen, sondern sich selbst mit der Munition ins Ziel stürzen. So haben die USA den Ukrainern etwa die „Switchblade 300“ zur Verfügung gestellt: Sie ist mit 6000 US-Dollar ebenfalls günstig, lässt sich leicht bedienen und so groß wie ein Sauerteigbrot. Ihre Flugzeit beträgt allerdings nur zehn Minuten und haben eine dementsprechend geringe Reichweite.

Im Drohnen-Krieg hat die Ukraine bisher die Oberhand, allerdings will Moskau nachziehen. Schon länger wird über eine Kooperation mit dem Iran spekuliert. Die Analysten des „Institute for the Study of War“ gehen wiederum davon aus, dass Moskau seine Sicherheit auf der Halbinsel nach den Angriffen verstärken wird und dazu auch Kräfte von der Front abziehen könnte.