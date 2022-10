Flüchtlingsgipfel mit Kommunen Faeser verlängert Kontrollen an der Grenze zu Österreich

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, die Zuwanderung Geflüchteter nach Deutschland über das Mittelmeer und die Balkanroute deutlich zu begrenzen.

Die Kontrollen an der Grenze zu Österreich würden über den November hinaus für ein weiteres halbes Jahr verlängert, sagte sie am Dienstag in Berlin auf einer Pressekonferenz. Auch kontrolliere die Bundespolizei auf ihre Veranlassung hin nun „deutlich verstärkt“ an der Grenze zu Tschechien.

Die Pressekonferenz fand in der Folge eines Treffens von Faeser mit den kommunalen Spitzenverbänden und den drei Innenministern aus Bayern, Hessen und Niedersachsen statt. Thema waren die gewaltigen Herausforderungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen.

Faeser sagte, der Bund habe 56 Bundesimmobilien neu angeboten, in denen um die 4000 Plätze für die dauerhafte Unterbringung geschaffen werden könnten. Außerdem verwies sie darauf, die 300 Immobilien, die die Bundesebene ursprünglich den Ländern und Kommunen angeboten hatte, seien bisher erst zu 68 Prozent ausgelastet.

Die Ministerin kündigte an, sich künftig häufiger mit Vertreter:innen von Ländern und Kommunen treffen zu wollen und die Zusammenarbeit zu intensivieren. Auch solle eine neue digitale Plattform helfen, die Suche nach Immobilien besser zu koordinieren.

Faeser sprach auch die Situation in Serbien an, wo Menschen aus Drittstaaten wie zum Beispiel Indien derzeit sehr leicht einreisen können. Viele Menschen reisen von dort auf dem Landweg in die EU weiter. Faeser nannte die serbische Praxis „inakzeptabel“. Es sei die „klare Erwartung der Bundesregierung“, dass Serbien seine Visa-Regeln an jene der EU anpasse.

Gemeinsam auf dem Podium: Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig und Vizepräsident des Deutschen Städtetags, Innenministerin Nancy Faeser und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (v.l.n.r.) © Foto: Reuters/LISI NIESNER

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sagte auf der Pressekonferenz, die Kapazitäten für die Unterbringungen ankommender Geflüchteter würden nur noch bis November oder Dezember reichen. Deutschland müsse bei der Akquirierung neuer Unterkünfte „sehr hohes Tempo entfalten“.

Für November ist ein Gipfel von Bund, Ländern und Kommunen geplant, bei dem es vor allem ums Finanzielle gehen soll. Länder und Kommunen dringen auf Hilfe von der Bundesebene. In Sachen Finanzen hatte Faeser beim Treffen am Dienstag noch nichts an Länder und Kommunen zu verteilen. Es sei klar gewesen, dass die Ministerin „heute noch kein Scheckbuch“ dabei habe, sagte Herrmann.

