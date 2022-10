Foto sorgt für Irritation Steinmeier sitzt ohne Maske im Zug – und erntet Kritik

Ein Foto von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, auf dem er in einem Regionalexpress ohne Mundschutz zu sehen ist, sorgt für in den sozialen Medien für Kritik. Das Bild, das ihn entspannt beim Aktenstudium zeigt, ist auf der offiziellen Internetseite des Staatsoberhaupts zu sehen.

Im Fernverkehr gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Dass ausgerechnet der Bundespräsident im Zug keinen Mundschutz trägt, stößt bei vielen auf Unverständnis oder auf Häme. „Danke für die offizielle Aufhebung der Maskenpflicht durch Herr Steinmeier“, schrieb etwa ironisch ein Nutzer auf Twitter.

„Ist es pure Abgehobenheit oder Provokation?“, fragt ein anderer. Viele Nutzer wiesen den Bundespräsidenten darauf hin, dass in Zügen die Maskenpflicht gilt.

Auch in einem kurzen Video aus dem Zug, in dem er seine Pläne für einen Besuch in Neustrelitz erläuterte, trug Steinmeier keine Maske. Ein Sprecher des Bundespräsidialamtes erklärte gegenüber dem Tagesspiegel: „Der Bundespräsident hat im Regionalexpress nach Neustrelitz eine FFP2-Maske getragen. Er hat diese für ein 40-sekündiges Video-Statement abgenommen. Außerdem war er gebeten worden, für ein Foto die Maske einen Moment abzunehmen. Im Anschluss hat er die Maske wieder aufgesetzt.“

Steinmeier hatte für seine Reihe „Ortszeit“ seinen Amtssitz für zweieinhalb Tage nach Neustrelitz verlegt und war dorthin mit dem Zug gefahren.

Das offizielle Foto, das ihn beim Aktenstudium zeigt, wurde auf seiner Internetseite veröffentlicht, das Video auf seinem Instagram-Account. (Tsp, dpa)

