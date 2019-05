Bericht: Keine Mehrheit für Koalition in ÖVP-Führung Die rechtskonservative Regierung in Österreich wird nach Informationen des österreichischen Privatsenders „oe24“ platzen. Eine Mehrheit im Führungszirkel der konservativen ÖVP sehe keine Chance mehr für eine Zusammenarbeit mit der FPÖ, berichtete der Sender am Samstagmittag. Das Vertrauen in den Koalitionspartner sei verspielt, hieß es weiter. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. (dpa)