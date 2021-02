Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Corona-Gipfel – was bereits beschlossen ist: Die Corona-Maßnahmen könnten mit Ausnahmen vier weitere Wochen dauern, Merkel will Lehrer und Erzieher schnell impfen lassen. Die Ergebnisse werden am Abend präsentiert – hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Supermarkt, Friseur, Schule – so hoch ist das Infektionsrisiko: Sollten Schulen, Friseure und Co. wieder öffnen? Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Risiko einer Ansteckung. Eine Studie der TU Berlin liefert Hinweise. Lesen Sie hier die Details.

Wahlverhalten im Wandel: Migranten aus der Türkei verlassen die SPD und gehen zur Union, Migranten aus Russland zieht's in die AfD. Welche Werte haben Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund? Antworten lesen Sie hier.

„70 Ferien-Ziele im Sommer-Flugplan“: Der Billigflieger Easyjet hofft auf ein Abflauen der Pandemiewelle und einen Erfolg der Impfkampagne. In unserem Interview richtet Deutschlandchef Stephan Erler an den Konkurrenten Lufthansa eine Kampfansage.

Drei mutmaßliche Winterbader in Eisloch eingestiegen: Taucher der Feuerwehr haben den im Treptower Park vermissten Mann gefunden. Er war mit zwei weiteren offenbar zum Baden oder Tauchen in den Teich gestiegen. Alles über den Rettungseinsatz am Treptower Park in Berlin lesen Sie hier.

Was wurde diskutiert?

Mehr Eigenverantwortung in der Coronakrise: Der Neuköllner Amtsarzt und seine Kommunikationschefin plädieren für eine Corona-Politik, die weniger paternalistisch ist – und Bürger ermächtigt. In ihrem Gastbeitrag fordern Nicolai Savaskan und Christine Wagner: „Weg mit dem erhobenen Zeigefinger!

Sprachsensibilität in Pandemiezeiten: Die Pause in der Mitte eines Wortes kostet weniger als das Füllen des Gender Pay Gaps. Frauen brauchen keine Sternchen-Pedanterie, sondern ein faires Gehalt, kommentiert meine Kollegin Caroline Fetscher

In den USA klauen Rechte linke Argumente: Einige US-Bundesstaaten verbieten Abtreibungen aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechts oder einer möglichen Behinderung des Kindes. In seinem Kommentar geht mein Kollege Malte Lehming der Frage nach, ob eine Abtreibung ein Akt der Diskriminierung sein kann.

Wutrede eines Wollfabrikanten geht viral: Verwaltungen brauchen vor allem eine neue Mentalität: die des Ermöglichens. Der Staat dient dem Bürger, nicht andersherum, findet meine Kollegin Fatina Keilani.

Was können Abonnenten lesen?

Ausstieg aus der rechtsextremen Szene: Die Youtuberin Lisa Licentia hetzte gegen Linke, Muslime, Ausländer. Dann stieg sie aus. Doch ungeschehen machen kann sie nichts. Nun wird sie selbst bedroht

Lehre oder Leere: Keine Frage ist unter Ministerpräsidenten so umstritten wie die mögliche Rückkehr zum Präsenzunterricht. Sollen Schulen und Kitas wieder öffnen – was könnte daran gefährlich sein? Antworten finden Sie hier..

Schlittenfahren in Berlin: Es schneit, es schneit. Doch wohin mit dem zugestaubten Schlitten aus dem Keller? Wir empfehlen die besten Rodelbahnen Berlins.

Pflegebedürftig – und nun? Ohne Prüfung des Hilfebedarfs gibt es kein Geld von den Pflegekassen. Wie Sie sich darauf vorbereiten können und was sich durch die Corona-Pandemie geändert hat. Das müssen Sie wissen, wenn der Gutachter kommt.

Was können wir unternehmen?

Was kochen: „Grammelknödel“ waren der große Erfolg der Künstlerin Ingrid Wiener. Wer die Lieblingsspeisen der Künstlerin und Wirtin kennenlernen will, muss neues Vokabular lernen: Hákarl, Brimsen, G'selchtes.

Eine Serie gucken: „Magnus – Trolljäger“ lässt sich nicht nur von der nordischen Mythologie inspirieren und ist wohl der verrückteste Serienstart des Jahres. Ab heute um 23.20 Uhr im NDR oder in der ARD-Mediathek.

Ein Buch lesen: Sophie Stein legt mit „Amanecer“ einen traumverlorenen Debütroman vor. Sie erzählt darin eine rätselhaft-schöne Geschichte über die Verbundenheit aller Dinge.

Was sollte ich für morgen wissen?

Nach dem Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag dem Bundestag. Bei einer Regierungserklärung informiert sie die Abgeordneten über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche und stellt sich in der anschließenden Debatte der Kritik der Opposition.

Der FC Bayern München will bei der Club-WM in Katar am Donnerstag mit dem Titelgewinn seine Trophäensammlung vervollständigen. Im Endspiel gegen Außenseiter Tigres UANL aus Mexiko könnte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick damit den sechsten Pokal innerhalb eines Jahres gewinnen. Das schaffte bislang nur der FC Barcelona im Jahr 2009.

Zahl des Tages!

467 - Einwohner zählt Berlin für 2020 mehr als im Vorjahr. Die Hauptstadt mit ihren knapp 3,77 Millionen Menschen wächst also inzwischen fast nicht mehr. Dass die Zahl nicht schon rückläufig ist, ist vor allem Neu-Berliner:innen aus dem Ausland zu verdanken, die sich in der Stadt gemeldet haben: Deren Zahl nahm um mehr als 11.000 zu, während die Zahl deutscher Einwohnerinnen um dieselbe Summe zurückging. Vor allem Inder:innen dominierten den Zuzug.