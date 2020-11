Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer: Mit einem Impfstoff sollen erst Risikogruppen und Medizin-Personal versorgt werden. Und wenn man zuerst die Jungen statt der Risikogruppen impfen würde...? Mein Kollege Sascha Karberg gibt eine Antwort.

Steht uns auch bald ein Typ wie Trump ins Haus? Was sich in den USA abspielt, erreicht Deutschland meist mit Verspätung. Gilt das neben der neuesten Schuhmode auch für die Demokratie? Ein Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff.

Das US-Wahlsystem: Es mag uns fremd sein, aber es ist klar, einfach, verständlich. Man kann daraus lernen für die dringend nötige Wahlrechtsreform in Deutschland. Eine Analyse von Albert Funk.

Der Fußballbundesliga-Gipfel: An diesem Mittwoch trifft sich die Bundesliga, um über die Folgen der Coronavirus-Pandemie zu beraten. Doch die wahren Probleme werden auf der Strecke bleiben, meint mein Kollege Martin Einsiedler. Denn der deutsche Profifußball verhalte sich an der Spitze wie autoritäre Staatslenker: selbstherrlich, undurchsichtig, egoistisch und rein profitorientiert.

Von Einwandererkindern zu Multi-Milliardären: Uğur Şahin und Özlem Türeci gründeten Biontech. Was ihre Lebensgeschichte mit der Entwicklung des Impfstoffs zu tun hat.

100-jähriger Chefankläger Benjamin Ferencz: In Nürnberg hat er Nazis für Massenmord angeklagt, später für den Internationalen Strafgerichtshof gekämpft. Benjamin Ferencz spricht im Tagesspiegel-Interview über Schokolade in KZs, gefährlichen Patriotismus und Liegestütze am Morgen.

Wie sicher ist das Arbeiten im Homeoffice? Millionen Menschen sind mit dem erneuten Lockdown zurück im Homeoffice. Cyberkriminelle nutzen das aus. Welche Risiken es gibt und wie Nutzer sich schützen.

Der schleichende Tod des Portemonnaies: Für Generationen war der Geldbeutel ein intimer Begleiter. Mit dem Siegeszug der Karten sind seine Tage gezählt.

Kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss: Einfache Rezeptideen aus unserer Redaktion. In Teil 9 machen wir Fleischbällchen klassisch und leicht pikant.

Fernsehgucken: Wie sinnvoll ist der erneute Lockdown? Eine Arte-Dokumentation hinterfragt autoritäre Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.

AC/DC hören: Abschied und Wiederaufstieg - auf ihrem 17. Studioalbum "Power Up" stehen AC/DC wieder unter Hochspannung.

Um 20:45 Uhr spielt die Fußballnationalmannschaft in Leipzig gegen Tschechien. Hier unser Vorbericht. Morgen legen die Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten vor. Natürlich steht es ganz im Zeichen der Pandemie. Wenn man etwas orakeln will: Die Wirtschaft wird von Corona weiter getroffen, aber nicht so hart wie befürchtet. In Ungarn tritt ein Lockdown mit nächtlicher Ausgangssperre von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr tritt in Kraft. Zudem werden Gaststätten geschlossen, Hotels dürfen nur noch Geschäftsreisende beherbergen. Für alle Schüler ab der achten Jahrgangsstufe gibt es nur noch Digital- statt Präsenzunterricht. Die Maßnahmen gelten vorerst für 30 Tage.

2700 Euro - So hoch sind die Einstiegsgehälter für Arbeitslose und Unausgebildete in der Tesla-Fabik in Grünheide. Der Chef der Arbeitsagentur in Brandenburg bezeichnet das als "Kracher". Zu Recht. Bis Ende 2022 sollen rund 12.000 Jobs bei Tesla entstehen. Der Fall Tesla zeigt den in Teilen wirtschaftsfeindlichen Strömungen in der Berliner Regierung vielleicht, was gute Standortpolitik bringen kann.