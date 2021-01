Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist passiert?

Doch keine feste Zusage für 30 Millionen zusätzliche Biontech-Impfdosen: Kritik an fehlenden Impfdosen konterte das Bundesgesundheitsministerium mit Nachbestellungen. Doch so sicher, wie behauptet, sind die nicht.

Bis zu ein Drittel weniger Corona-Tote – durch geänderte Impfreihenfolge: Bei der Impfkampagne zählt jeder Tag. Laut einem Konzept der Barmer-Krankenkasse könnten in den kommenden Wochen tausende Corona-Tote verhindert werden.

Armin Laschet offiziell als CDU-Vorsitzender bestätigt: Am CDU-Parteitag hatte Armin Laschet die Delegierten bereits von sich überzeugt. Per Briefwahl wurde er nun mit 83,35 Prozent der gültigen Stimmen als Parteichef bestätigt.

Donald Trump in Mar-a-Lago: Trump war immer ein Macher. Diese Eigenschaft dürfte er sich bewahrt haben. Als neues Basislager dient dem Ex-Präsidenten sein Golfclub in Palm Beach. Plant der Ex-Präsident von Florida aus sein Comeback?

Neuköllner Neonazi Sebastian T. kommt aus der Untersuchungshaft frei: Die Ermittlungen zur Serie rechter Brandanschläge in Neukölln bleiben schwierig. Das Landgericht hat einen der Hauptverdächtigen von der U-Haft verschont.

Was wurde diskutiert?

Was ich erlebte, als ich über Antirassismus schrieb: Wer sich kritisch mit Identitätspolitik befasst, lernt die kryptische Wut der Twitter-Blase kennen. Über „Victim Blaming“, „Tokens“, „Allys“ und eine neue Form der Rassenkunde, berichtet Fatina Keilani.

Der Flickenteppich Europa wird zum Problem: Kommissionschefin von der Leyen will in der Pandemie EU-Regeln für Reisende. Aber sie könnte an den Unterschieden in der Gemeinschaft scheitern, schreibt Albrecht Meier.

Ciao und güle güle, Migrationshintergrund! Fachleute fordern die Abschaffung des Begriffs – er war hilfreich, aber er zeigt inzwischen Schwächen, kommentiert Andrea Dernbach.

Was können Abonnenten lesen?

Wie meine Kinder lernten, dass ich keine Ahnung habe: Der Vater kann nicht Bruchrechnen? Braucht ewig für ein Update? Mit jedem Tag Lockdown verliert unser Autor mehr Autorität. Und eigentlich muss er ja auch arbeiten.

Die Impfpläne der Dax-Konzerne: Bislang sind Vakzine nur sehr begrenzt verfügbar. Konzerne bereiten sich aber darauf vor, ihre Angestellten bald selbst zu impfen. Was haben sie vor und warum ihre Mitarbeiter früher immun sein könnten als andere.

Alternative Bonitätsauskünfte: Beliebt war die Schufa nie. Ein neues Projekt bestärkt die Kritiker nun. Doch für Wohnungssuchende gibt es auch andere Wege, Bonität zu beweisen.

Das sagen Betroffene über die neuen Kita-Regeln in Berlin: Ab Montag gelten strengere Regeln für die Kinderbetreuung. Eltern und Erzieherinnen sind unzufrieden.

Was können wir unternehmen?

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Alben der Woche vor. Diesmal mit Biceps, Midnight Sister, Kreisky.

Über Musik lesen: Sein Einfluss auf die Kultur außerhalb der Klassik ist einmalig. Alex Ross geht im Buch „Die Welt nach Wagner“ dem Faszinosum auf den Grund.

Ein Buch lesen: In seinem furiosen Roman „Sprich mit mir“ erzählt T. C. Boyle von Primatenforschern und einem Schimpansen, der mit Menschen kommuniziert.

Eine Doku schauen: Hao Wus Dokumentarfilm liefert Bilder aus dem apokalyptischen Krankenhausalltag in Wuhan. Sie erzählen vom Versuch, Menschlichkeit zu retten. Ab heute im Stream.

Was sollte ich für die kommenden Tage wissen?

In zahlreichen Bundesländern treten neue Corona-Verordnungen in Kraft. Meist beinhalten sie eine erweiterte Maskenpflicht, eine Homeoffice-Vorgabe und Auflagen für Schulen und Kitas bis zum 14. Febuar. Was in Berlin ab Sonntag gilt, haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Zahl des Tages!

2639 bronzezeitliche Ringe (Alter: rund 4000 Jahre) haben niederländische Forscher untersucht, um dem Ursprung des Geldes auf den Grund zu gehen. Und siehe da:Tatsächlich meinen sie, Vorläufer der ersten Währungen in Mitteleuropa entdeckt zu haben.

