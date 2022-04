Der ehemalige französische Premierminister Jean-Marc Ayrault hat vor einem Wahlsieg der Rechtsradikalen Marine Le Pen gewarnt. „Ein Betriebsunfall ist möglich“, sagte Ayrault dem Tagesspiegel am Sonntag mit Blick auf den Ausgang der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag. Ayrault erinnerte daran, dass vor dem britischen EU-Referendum von 2016 alle Umfragen auf einen Verbleib in der EU hingedeutet hätten, „und dennoch haben die Leute für den Austritt gestimmt“.

„Die extreme Rechte Frankreichs will die Institutionen der Fünften Republik genauso zerstören wie das universalistische Wertesystem, das seit der Französischen Revolution Bestand hat“, warnte Ayrault. Nach seinen Worten würde eine Wahl Le Pens zur Staatschefin zu Gewaltausbrüchen führen.

Ayrault: Macron hätte in zweiter Amtszeit weniger Spielraum

Für den Fall einer Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron sagte Ayrault eine schwierigere zweite Amtszeit für den liberalen Präsidenten voraus. Macron würde in diesem Fall über einen geringeren innenpolitischen Spielraum verfügen, sagte der sozialistische Ex-Regierungschef. Da laut Verfassung eine dritte Amtszeit Macrons nicht möglich ist, sieht Ayrault zudem auf dessen Partei „La République en Marche“ „schwierige Zeiten“ zukommen.