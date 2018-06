Mit seiner vorzeitigen Abreise vom G-7-Gipfel im kanadischen La Malbaie hat US-Präsident Donald Trump einen Eklat ausgelöst, wie es ihn in der über 40-jährigen Geschichte der Treffen der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen noch nicht gab. Bereits im Verlauf des Gipfels hatte der Streit um die Handelspolitik das Treffen schwer belastet. Trump erklärte vor seiner Abreise am Samstag, die USA würden die seit Jahrzehnten bestehende Benachteiligung in der Handelspolitik nicht mehr hinnehmen. Seine vorzeitige Abreise gilt als ein Zeichen der Missachtung der G 7.

Trump schlug eine zollfreie Zone innerhalb der Gruppe der sieben Staaten vor. Er habe bei den G-7-Partnern für eine gemeinsame Handelszone ohne Zölle und andere Barrieren sowie auch ohne Subventionen plädiert, sagte er.

Der US-Präsident hatte im vergangenen Monat Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU verhängt. Trotz der drohenden Eskalation bezeichnete der US-Präsident seine persönlichen Beziehungen zum Gipfelgastgeber, dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, sowie zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron als sehr gut. Der Gruppe der G-7-Staaten gehören neben den USA, Kanada, Deutschland und Frankreich auch Großbritannien, Japan und Italien an.

Trump reiste vom Gipfel nach Singapur weiter

Schon im Verlauf des G-7-Treffens hatte Trump erneut auf das Handelsbilanzdefizit zwischen den USA und Europa hingewiesen. Aber daran arbeite man, „und Emmanuel war diesbezüglich sehr hilfreich“, hatte Trump mit Blick auf den französischen Präsidenten betont. Macron sagte nach einem bilateralen Treffen mit Trump, er habe „auf allen Seiten den Willen gesehen, eine Verständigung zu finden“. Zu den Vorschlägen der Europäer gehört offenbar, in den kommenden Wochen auf politischer und fachlicher Ebene einen europäisch-amerikanischen Dialog über die Handelsfragen zu führen. Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker habe angeboten, zu solchen Gesprächen nach Washington zu reisen, verlautete aus Delegationskreisen.

Trump reiste vom Gipfel Richtung Singapur, wo er am Dienstag Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen will. Trotz des Eklats hieß es von französischer Seite bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe, eine G-7-Abschlusserklärung sei sehr wahrscheinlich. Voraussichtlich würden dabei eine Ausnahmeposition der USA in der Klimapolitik und die Forderung nach einer Modernisierung der Welthandelsorganisation (WTO) erwähnt.

Nach Ansicht des Vorsitzenden der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, sollte sich die EU angesichts des Handelsstreits mit den USA auf neue wirtschaftliche Chancen insbesondere in Fernost besinnen. Trump sei isoliert, sagte Weber dem Tagesspiegel mit Blick auf das G-7-Treffen. Anders als die USA stehe die EU auf der Seite derjenigen, „die am System der Welthandelsorganisation WTO für einen fairen Handel festhalten wollen“, sagte der CSU-Vize weiter. Nach seinen Worten herrscht im 21. Jahrhundert die größte wirtschaftliche Dynamik nicht mehr in den USA, sondern in Asien. „Die Chance, auf gleicher Augenhöhe mit China neue Handelspotenziale auszuschöpfen, sollten wir nutzen“, sagte Weber weiter. (mit dpa/AFP)