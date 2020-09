90 Gebiete in Deutschland haben nach Erkenntnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüll-Endlager. Der Salzstock Gorleben in Niedersachsen ist nicht darunter, wie aus dem am Montag veröffentlichten Zwischenbericht Teilgebiete hervorgeht.

Insgesamt umfassen die Teilgebiete eine Fläche von rund 194.000 Quadratkilometern, die günstige geologische Voraussetzungen für ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle aufweisen, wie die BGE mitteilt. Dies sind rund 54 Prozent der Fläche der Bundesrepublik. Karten der BGE zeigen, dass vor allem der Norden Deutschlands, die ostdeutschen Bundesländer sowie Bayern und Baden-Württemberg betroffen sind.

Auch Teile Brandenburgs sowie Teile von Berliner Bezirken am westlichen und südlichen Rande Berlins sind auf der Karte farblich markiert. Dies liegt an Tongesteinsschichten, die im Untergrund liegen. Allerdings wurden bislang nur geologische Kriterien betrachtet, die die Langzeitsicherheit betreffen. Kriterien wie die Siedlungsdichte wurden bislang nicht betrachtet. "Ein heute ausgewiesenes Teilgebiet ist noch lange kein Endlager", sagte BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz am Montag in Berlin.

Der Großteil der betroffenen Fläche machen Tongesteinsschichten mit knapp 130.000 Quadratkilometern Fläche aus. Sie befinden sich überwiegend in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg, in geringerem Ausmaß in Bayern und Baden-Württemberg. Auch Kristallinschichten sind als potenzielle Endlagerregionen umfangreich vertreten, vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen.

Wirtsgesteine haben unterschiedliche Vor- und Nachteile

Als Endlagerstandort kommen nur Regionen infrage, die geologische Barrieren aufweisen – möglichst undurchlässige Gesteinsformationen mit einer Dicke von mindestens 100 Metern in einer Tiefe von mindestens 300 Metern. Jedes Wirtsgestein hat seine Vor- und Nachteile. Kristallingestein hat eine hohe Festigkeit und ist nicht sehr temperaturempfindlich. Die Granitvorkommen in Deutschland, die vor allem in Bayern und Sachsen liegen, gelten aber als sehr zerklüftet.

Tongestein ist kaum wasserlöslich, hat aber den Nachteil, dass er weniger hitzebeständig ist, die Wärme, die an das umgebende Gebirge abgegeben wird, dürfte 100 Grad nicht überschreiten. Steinsalz, in Deutschland weit verbreitet, ist praktisch undurchlässig, beispielsweise gegenüber Gasen. Große Hohlräume zu erzeugen, die für den Bau des Endlagers notwendig sind, sind kein Problem. Salz ist aber besonders löslich, sodass Wasser hindurch gelangen kann.

Anti-Atomkraft-Aktivisten begrüßen Aus von Gorleben

Anti-Atomkraft-Aktivisten haben den Ausschluss des Salzstocks Gorleben aus der Suche begrüßt. Mit dem vorgelegten Zwischenbericht werde ein "43 Jahre alter Fehler endlich geheilt", erklärte am Montag Jochen Stay, der Sprecher der Organisation "ausgestrahlt". "Die geologischen Mängel des Salzstocks in Gorleben sind schon lange bekannt. Mit dem heutigen Tag werden diese nun auch offiziell bestätigt."

Diese Entwicklung wäre ohne den "unermüdlichen Widerstand" von Bürgen und Aktivisten nicht möglich gewesen, erklärte Stay. "Gorleben ist der Beleg dafür, dass Fehlentwicklungen selbst gegen mächtige Interessen in Wirtschaft und Politik korrigiert werden können, wenn Bürgerinnen und Bürger mutig Verantwortung übernehmen."

Letztendlich muss der Bundestag entscheiden

Die BGE sucht seit 2017 nach einem Endlager für die hochradioaktiven Abfälle. Es geht vor allem um rund 1900 Castor-Behälter mit etwa 27.000 Kubikmeter Atommüll, die nach dem Atomausstieg in Deutschland unterirdisch endgelagert werden sollten. Derzeit lagern sie in oberirdischen Zwischenlagern, meist an ehemaligen Standorten von Atomkraftwerken.

Nach jahrzehntelangen Konflikten um den niedersächsischen Endlagerstandort Gorleben war die Suche vor Jahren zurück auf null gesetzt worden – grundsätzlich sollte kein Standort von der Suche ausgeschlossen sein. In einem transparenten, wissenschaftsbasierten Verfahren soll bis 2031 eine Standortentscheidung getroffen werden. Die politische Entscheidung liegt dann letztlich beim Bundestag.

Der Konsens um das Verfahren der Endlagersuche gilt als fragil. Erst vor kurzem stellte Bayerns Umweltminister, Thorsten Glauber (Freie Wähler), das Verfahren infrage. „Dieser Prozess wird über Jahrzehnte in Deutschland für Unruhe sorgen und Milliarden kosten“, sagte er. Dabei gebe es mit Gorleben einen gut erkundeten Standort für ein sicheres und fast schlüsselfertiges Endlager. Man habe „nur aus politischen Gründen den Schlüssel abgezogen“. Glaubers Position hatte prompt massive Kritik nach sich gezogen. „Bayern war ein Hauptprofiteur der Atomenergie. Sich dann vor einer Lösung zu drücken, ist wirklich schädlich und feige“, kritisierte Grünen-Chef Robert Habeck im Interview mit dem Tagesspiegel.