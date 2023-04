Höchstmöglicher Orden Steinmeier ehrt Merkel in einer Reihe mit Adenauer und Kohl

Man könnte es für einen gewöhnlichen Vorgang halten: Der Bundespräsident verleiht der Alt-Kanzlerin eine Auszeichnung für ihre Verdienste. Doch wenn am Montagabend Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue Angela Merkel das Großkreuz in besonderer Ausführung verleiht, dann ist das kein Routineakt. Es ist, im Gegenteil, eine delikate Angelegenheit.

Das Großkreuz in besonderer Ausführung ist die höchste Stufe des Verdienstordens, die es in Deutschland für Regierungschefs und Altkanzler gibt. Überhaupt erst zwei Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde sie vergeben. Wenn jetzt Steinmeier Merkel diese Ehrung zuteilwerden lässt, wird nicht nur über Merkels politisches Erbe gesprochen werden, sondern auch über das von Steinmeier.

Verdienstorden Der Verdienstorden der Bundesrepublik wird umgangssprachlich „Bundesverdienstkreuz“ genannt. Es gibt acht Stufen. Das Großkreuz ist die siebte Stufe. Angela Merkel erhält sie nun in besonderer Ausführung - eine sehr seltene Ehre. Über dem Großkreuz des Verdienstordens gibt es als achte Stufe nur noch die Sonderstufe des Großkreuzes, die Merkel aber nicht erreichen kann. Jeder Bundespräsident erhält sie automatisch mit Amtsantritt. Ansonsten wird sie nur ausländischen Staatsoberhäuptern verliehen.

Zum ersten Mal vergeben wurde das Großkreuz in besonderer Ausführung im Januar 1954. Bundespräsident Theodor Heuss ehrte damit Bundeskanzler Konrad Adenauer. Das war bereits zu Beginn zu dessen zweiter Amtszeit. Weil bereits mehrere Minister der damaligen Bundesregierung mit dem Großkreuz ausgezeichnet worden waren, sollte der Regierungschef herausgehobener geehrt werden als die Kabinettsmitglieder.

Zählt Merkel zu den großen Kanzlern?

Es entstand das Großkreuz in besonderer Ausführung. Das Besondere: Am Kreuz ist mit einem Lorbeerkranz verziert. Der zweite Bundeskanzler, der es erhielt, war Helmut Kohl. Am Ende seiner 16-jährigen Amtszeit im Jahr 1998 bekam er es von Roman Herzog überreicht. „Unter ihrer Führung, Herr Bundeskanzler, hat sich die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes vollendet. Sie haben damit das von Konrad Adenauer begonnene Werk zu Ende gebracht“, sagte Herzog damals.

Nun hat Steinmeier entschieden, es auch Merkel zu verleihen. Er stellt sie damit eine Reihe mit Adenauer und Kohl. Selbst in der CDU ist das nicht unumstritten. In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel bezeichnete der Chef der CDU-Grundwertekommission, Andreas Rödder, die Verleihung an Merkel als einen Fehler – als Grund nannte er ihre Russlandpolitik, ihre Migrationspolitik und den Atomausstieg.

Auch Merkels langjähriger Minister Wolfgang Schäuble sagte kürzlich dem „Handelsblatt“, es sei noch zu früh abschließend zu beurteilen, ob Merkel unter den großen Kanzlern wie Adenauer, Kohl oder Willy Brandt einzuordnen sei.

Heikel: Die Frage der Selbstkritik

Vor allem die Russlandpolitik überschattet seit Beginn des Krieges in der Ukraine Merkels Erbe. Doch für Fehler entschuldigen will sie sich nach wie vor nicht. Sie teile nicht die Haltung ihrer Kritiker, sagte sie zuletzt in der „Zeit“. „Sich dem einfach zu beugen, nur weil es erwartet wird, hielte ich für wohlfeil“, erklärte Merkel.

Sie habe sich so viele Gedanken gemacht. „Es wäre doch geradezu ein Armutszeugnis, wenn ich jetzt, nur um meine Ruhe zu haben und ohne wirklich so zu denken, einfach sagen würde: Ach, stimmt, jetzt fällt’s mir auch auf, das war falsch.“ Man konnte das auch als indirekte Kritik an Steinmeier lesen.

Steinmeier war von 2005 bis 2009 und von 2013 bis 2017 Außenminister unter Merkel. Steinmeier hatte sich im vergangenen Jahr deutlich selbstkritischer geäußert: Er habe Putin falsch eingeschätzt, auch sein Festhalten an Nord Stream 2 sei ein Fehler gewesen, erklärte er. Steinmeier steht wie kaum ein anderer für die deutsche Russlandpolitik.

Wenn Steinmeier nun seiner ehemaligen Chefin Merkel das Großkreuz in besonderer Ausführung verleiht, wird an dieser Stelle besonders genau hingehört werden: Geht Steinmeier auf die Frage der Selbstkritik ein oder darüber hinweg? Interessant wird aber auch die Frage sein: Was stellt Steinmeier als die großen Verdienste der Altkanzlerin heraus?

Die CDU-Politikerin konnte 20 Gäste zu dem kleinen Festakt mit Abendessen einladen. Was auffällt: Niemand aus der aktuellen CDU-Führung steht auf der Gästeliste.

Eingeladen hat Merkel Familienangehörige und eine Reihe an Weggefährten. Darunter ihren ehemaligen Kanzleramtsminister Helge Braun, den früheren Innenminister Thomas de Maizière, Ex-Wirtschaftsminister Peter Altmaier und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aber auch Vertraute wie die frühere Bildungsministerin Annette Schavan, Merkels Büroleiterin Beate Baumann, ihr früherer Regierungssprecher Steffen Seibert und ihre langjährige Medienberaterin Eva Christiansen wollte sie dabei haben. Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann und der DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann stehen ebenfalls auf der Einladungsliste.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird dabei sein, wenn Merkel das Großkreuz in besonderer Ausführung verliehen wird. Für Merkel kann die hohe Ehrung, mehr als ein Jahr nach dem Ende ihrer Amtszeit, ein Schlusspunkt sein.