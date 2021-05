Es sind Bilder, die an die dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte erinnern: eine aufgebrachte Menge skandiert vor einem jüdischen Gotteshaus antisemitische Parolen. Eben solche Szenen trugen sich am Mittwochabend in Gelsenkirchen zu, wie ein auf Twitter geteiltes Video des Zentralrats der Juden zeigt.

Zu sehen ist eine größere Anzahl überwiegend junger Menschen die mehrmals die antisemitische Parole "Scheiß Juden" in Richtung der nahen Synagoge ruft. Auf anderen Videos ist zusätzlich der Slogan "Kindermörder Israel" zu hören.

Mehrere Personen tragen palästinensische Fahnen, aber auch türkische Flaggen und eine algerische sind zu erkennen. Nach Angaben der Polizei war die Demonstration nicht angemeldet, Teilnehmer hätten sich gegen 17:40 Uhr spontan vom Bahnhofsvorplatz Gelsenkirchen in Richtung der örtlichen Synagoge in Bewegung gesetzt. Schließlich wurden etwa 180 Demonstranten von Polizeikräften gestoppt, dabei soll die Polizei auch Schlagstöcke eingesetzt haben.

In den sozialen Netzwerken wurde die offizielle Pressemitteilung der Gelsenkirchener Polizei massiv kritisiert, da lediglich von "antiisraelischen" Parolen auf der Demonstration die Rede war. Der Zentralrat der Juden bezeichnete die skandierten Parolen hingegen als "puren Antisemitismus".

Auch in anderen deutschen Städten kam es angesichts der aktuellen Entwicklungen in Nahost zu propalästinensischen Demonstrationen. In Hannover versammelten sich etwa 500 Menschen unter dem Motto "Israelische Attacken gegen Jerusalem und Gaza". Das Verbrennen einer Israel-Flagge konnte nach Polizeiangaben verhindert werden. Ein Tatverdächtiger wurde identifiziert.

Beobachter vor Ort berichten von Plakaten mit dem Slogan "Palestine will be free from the rive to the sea", was das heutige Staatsgebiets Israels miteinschließen würde und damit das Existenzrechts des Landes anzweifelt.

Auch die Parole "Kindermörder Israel" wurde gerufen. Die Versammlung in der niedersächsischen Landeshauptstadt wurde um 19:30 Uhr aufgelöst, da sich viele Teilnehmer nicht an die Infektionsschutzverordnung hielten.