Inflation bei Lebensmitteln Zur Jahreswende könnten die Preise noch einmal steigen

Benjamin Meise hat Glück gehabt. Mit seinem Stromanbieter hat der 42-jährige Landwirt einen Dreijahresvertrag abgeschlossen, der auch über das Jahresende hinausreicht. Der Milchviehhalter aus dem brandenburgischen Buchholz muss also anders als viele seiner Berufskollegen nicht mit einer Erhöhung der Strompreise rechnen, welche die prekäre Lage vieler Betriebe noch weiter zu verschärfen droht. Aber trotzdem sagt er: „Es ist schwierig, in diesen Tagen optimistisch zu bleiben.“

Nicht nur die hohen Strompreise machen den Landwirten seit dem Beginn des Ukraine-Krieges zu schaffen. Sprit, Gas, Dünger – alles ist teurer geworden. Auch die Preise fürs Tierfutter sind gestiegen. Das hat dazu geführt, dass der Direktvermarkter Meise den Kostendruck in Form höherer Preise an die Kundinnen und Kunden weitergeben musste.

Albert Stegemann (CDU), der agrarpolitische Sprecher der Unionsfraktion, rechnet für die nächsten Monate mit weiteren Preissteigerungen bei Lebensmitteln. „Wir müssen deshalb das Angebot an Nahrungsmitteln ressourceneffizient steigern“, sagte er dem Tagesspiegel. Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) müsse sich „endlich von grünen Ideologien lösen und Vorfahrt für die Ernährungssicherung geben“, forderte er. Jetzt sei nicht „die Zeit für pauschale Verbote von Pflanzenschutzmitteln, den Abbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung und nationale Alleingänge“.

Hilfen für Landwirte

Landwirte in Deutschland, die besonders vom Ukraine-Krieg betroffen sind, können bereits Millionenhilfen des Bundes und der EU in Anspruch nehmen. Im September begann die Auszahlung eines Hilfspaketes im Umfang von 180 Millionen Euro. Es soll Landwirten zu Gute kommen, die von den hohen Energiepreisen besonders betroffen sind.

Von der Gesamtsumme kommen 120 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt, der Rest sind EU-Mittel. Nach Angaben des Agrarministeriums sollen rund 42.000 Betriebe in Deutschland die so genannte Anpassungsbeihilfe bekommen. Pro Unternehmen gibt es maximal 15.000 Euro. Der größte Anteil fließt an die Schweinehalter. Rund 43 Prozent der Finanzhilfen entfallen nach Angaben des Ministeriums auf Sauenhalter, rund zehn Prozent an Betriebe für Mastschweine.