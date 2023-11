Karlsruhe billigt Wahlgesetz von 2020 Eine gespaltene Entscheidung

Das Wahlgesetz der schwarz-roten Koalition von 2020 ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verfassungskonform. Das Zustandekommen des aktuellen Bundestags mit seinen 736 Abgeordneten ist damit verfassungsrechtlich korrekt.

Aber das Urteil des Zweiten Senats wird noch für Diskussionen sorgen – zumal mit Blick auf das zweite Verfahren zum Wahlrecht, das nach einer Klage der Unionsfraktion im Bundestag von den Richtern demnächst entschieden werden muss. Es wird die nunmehr geltende Wahlrechtsreform der Ampelkoalition betreffen.

Das Urteil, das am Mittwochmorgen verkündet wurde, ist nicht einstimmig gefallen. Immerhin drei der acht Senatsmitglieder formulierten eine abweichende Meinung, die fundamental anders lautet als die mit Mehrheit getroffene Entscheidung.

Geklagt hatten Linke, Grüne und FDP

In dem Verfahren, das auf eine Klage der damaligen Oppositionsparteien Linke, Grüne und FDP zurückgeht, stand nicht zuletzt die Frage der Normenklarheit im Mittelpunkt. Und damit auch die Frage, ob ein Wahlgesetz so verständlich sein muss, dass auch einfache Wähler und Wählerinnen in der Lage sind, vor allem das Sitzzuteilungsverfahren zu verstehen, das unter Umständen auch für ihre Stimmabgabe relevant sein könnte. Das Bundeswahlgesetz ist hier seit vielen Jahren eine anspruchsvolle Lektüre. Mit der Reform der Koalition von Union und SPD ist es nicht einfacher geworden.

In einem solchen Wahlsystem ist ein gewisses Maß an Komplexität des Sitzzuteilungsverfahrens nicht zu vermeiden. Aus der Begründung des Urteils

Nach Ansicht der Richtermehrheit ist das Problem allerdings nicht so gravierend, dass das Wahlrecht deswegen als verfassungswidrig eingestuft werden müsste. Die zentrale Begründung in der Pressemitteilung zur Entscheidung lautet daher: Das Wahlgesetz richte sich „primär an die Wahlorgane als Rechtsanwender“, aber nicht „unmittelbar an die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger“.

Weiter heißt es: „Deshalb ist es hinnehmbar, die Regelungen des Sitzzuteilungsverfahrens so zu fassen, dass die damit betrauten Wahlorgane sie ordnungsgemäß anwenden können, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sie aber in der Regel nicht allein aufgrund des Normtextes, sondern erst unter Zuhilfenahme weiterer Informationsquellen im Einzelnen erfassen können.“

Normenklarheit im Mittelpunkt

Deswegen kollidiert das Wahlgesetz laut Urteil auch nicht mit dem Gebot der Normenklarheit und weitergehend auch nicht mit dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes. Zulässig sind auch die drei unausgeglichenen Überhangmandate im Groko-Wahlgesetz, das zur nächsten Wahl allerdings nicht mehr angewendet wird. Mit den drei unausgeglichenen Überhängen, auf Druck der Union im Gesetz, sollte eine noch weitergehende Aufblähung des Bundestags durch Ausgleichsmandate aufgefangen werden.

Mit Verweis auf das System der mit Personalwahl verbundenen Verhältniswahl wird der Schritt gerechtfertigt. Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass die Senatsmehrheit der Mehrheitswahlkomponente – also der Direktwahl von Abgeordneten in Wahlkreisen – eine hohe Bedeutung beimisst.

Eine Frage des Wahlsystems?

Mit der Entscheidung des Gesetzgebers für die personalisierte Verhältniswahl (das deutsche Wahlsystem seit 1949) wird auch die Kompliziertheit des Wahlgesetzes gerechtfertigt: „In einem solchen Wahlsystem ist ein gewisses Maß an Komplexität des Sitzzuteilungsverfahrens nicht zu vermeiden“, urteilt die Mehrheit der Richter.

Ganz anders klingt die abweichende Meinung der Minderheit. Die Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts, Doris König, der scheidende Richter und frühere Saar-Ministerpräsident Peter Müller sowie Ulrich Maidowski halten ihren Kollegen praktisch ein Fehlurteil vor.

Die Richtermehrheit „erfasst Inhalt und Bedeutung des verfassungsrechtlichen Gebots der Normenklarheit im Wahlrecht nur unzureichend“, heißt es in der Begründung. Die Senatsmehrheit mute den Wahlberechtigten „eine Wahrnehmung ihres fundamentalen Rechts auf demokratische Selbstbestimmung ,im Blindflug‘ zu“. Das entspreche nicht der „zentralen demokratischen Dignität des Wahlaktes“ und verwehre den Wählerinnen und Wählern „die ihnen in ihrer Rolle als Quelle demokratischer Legitimation zukommende Achtung“.

Die Minderheit sieht in den angefochtenen Paragraphen des Wahlgesetzes einen Verstoß gegen das Demokratieprinzip und daraus folgend einen Verstoß gegen die Freiheit und die Gleichheit der Wahl. Letztere seien nur gewährleistet, „wenn die wesentlichen Regelungen für den durchschnittlichen Wahlberechtigten verständlich sind“. Denen müsse vor der Stimmabgabe erkennbar sein, „wie sich die eigene Stimmabgabe auf Erfolg oder Misserfolg der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber auswirken kann“.