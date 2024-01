Kein Staatsgeld bei Hass auf Israel Union und Ampel beraten über Antisemitismusklausel für Kultur

Die Ampel-Koalition und die Unionsfraktion beraten in der kommenden Woche über die Möglichkeit eines gemeinsamen Antrags zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Eine sogenannte Antisemitismusklausel für die Kulturförderung ist Teil der Gespräche. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Kreisen der Fraktionen. In der Kulturbranche wird eine solche Klausel äußerst kritisch gesehen.