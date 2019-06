US-Präsident Donald Trump hat nach einem Bericht der „New York Times“ zunächst Luftschläge gegen den Iran freigegeben, diese dann aber in der Nacht zum Freitag abrupt gestoppt. Bei der Militäraktion sollte es sich dem Bericht zufolge um Vergeltung für den Abschuss einer amerikanischen Aufklärungsdrohne durch den Iran handeln. Die Operation sei bereits in ihrem Anfangsstadium gewesen, als sie abgeblasen worden sei, schrieb das Blatt am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsbeamten, der nicht namentlich genannt werden wollte. Flugzeuge seien bereits in der Luft und Schiffe in Position gewesen, es sei aber nicht geschossen worden. Auch die „Washington Post“ berichtete über den Vorgang.

Weshalb es zu dem Abbruch kam, sei zunächst nicht bekannt. Unklar sei außerdem, ob die Aktion lediglich verschoben wurde. Erwartet worden seien die Luftschläge am Donnerstagabend US-amerikanischer Zeit. Demnach hätten „eine Handvoll iranischer Ziele“ wie Radaranlagen oder Raketensysteme attackiert werden sollen. Die Angriffe hätten kurz vor Morgengrauen am Freitag im Iran ausgeführt werden sollen, um das Risiko für das iranische Militär oder Zivilisten in Grenzen zu halten.

Die „New York Times“ berichtete, dass es am Donnerstag zunächst heftige Diskussionen im Weißen Haus zwischen dem Präsidenten, seinen höchsten Sicherheitsberatern und Kongressspitzen gegeben habe.

Das Blatt bezieht sich auf Informationen von mehreren hochrangigen Regierungsbeamten, die entweder an den Diskussionen teilnahmen oder darüber informiert wurden. Weder das Weiße Haus noch das Pentagon wollten die Angriffspläne in der „New York Times“ kommentierten. Es habe aber keine Bemühungen gegeben, die Veröffentlichung des Artikel zurückzuhalten, hieß es.

Der Iran hat inzwischen die Vereinten Nationen und speziell den UN-Sicherheitsrat wegen der angeblichen Verletzung seines Luftraums durch die US-Drohne eingeschaltet. „Wir haben die UN informiert und dort gegen diesen eindeutigen und provokativen Verstoß der USA protestiert“, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Freitag. Der Iran wolle zwar keine weiteren Spannungen, werde aber auf Missachtung seiner Grenzen konsequent reagieren. „Wir hoffen, dass unsere Feinde solche Fehler nicht noch einmal begehen“, sagte der Sprecher im Interview des Staatssenders IRIB.

Streit über Ort des Abschusses

Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Donnerstag eine US-Aufklärungsdrohne vor der Küste des Landes abgeschossen. Wo der Vorfall stattgefunden hat, ist entscheidend für seine Bewertung. Die Regierung in Teheran erklärte, das unbemannte Fluggerät habe den iranischen Luftraum verletzt, was die USA zurückweisen. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Donnerstag eine Karte, welche die Flugroute der Drohne zeigen soll. Demnach flog die Drohne nicht über iranische Hoheitsgewässer, sondern 34 Kilometer von der Küste Irans entfernt in internationalem Luftraum. Veröffentlicht wurde auch ein Foto mit den angeblichen Koordinaten zum Zeitpunkt des Abschusses, nähere Angaben wurden zunächst jedoch nicht gemacht.

Die Koordinaten weichen von denen ab, die zuvor der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif veröffentlicht hatte. Sarifs Angaben zufolge wurden Trümmer der Drohne in iranischen Hoheitsgewässern gefunden. Beide Seiten behaupten, ihre Angaben klar beweisen zu können. Der Vorfall weckte international neue Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran.

Video 01:25 Min. Trump will es noch mal wissen - Start in den US-Wahlkampf für 2020

Trump bezeichnete den Abschuss der Drohne am Donnerstag als „sehr großen Fehler“. Auf die Frage nach einer möglichen Antwort der USA sagte er lediglich: „Sie werden sehen!“ Auch äußerte der US-Präsident die Vermutung, dass menschliches Versagen hinter dem Abschuss stehen könne: „Ich kann kaum glauben, dass das Absicht war.“

Führende Republikaner im Repräsentantenhaus forderten daraufhin eine „angemessene Antwort“ auf den Abschuss. In einer gemeinsamen Erklärung warfen sie der Islamischen Republik am Donnerstag eine Provokation vor. „Der Iran hat die Vereinigten Staaten über internationalen Gewässern direkt angegriffen“, betonten die Unterzeichner. Dazu gehört der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy.

Zivile US-Flugzeuge dürfen Iran nicht mehr überfliegen

Derweil untersagte die US-Luftfahrtbehörde Passagiermaschinen des Landes den Überflug über das Gebiet. US-Maschinen dürften bis auf Weiteres nicht den vom Iran kontrollierten Luftraum über dem Persischen Golf und dem Golf von Oman durchqueren, teilte die Federal Aviation Administration am Donnerstag mit. Grund seien "erhöhte militärische Aktivitäten und verschärfte politische Spannungen in der Region". Diese würden ein "Risiko" für US-Zivilflugzeuge darstellen, es gebe zudem die Gefahr von "Fehleinschätzungen" und Verwechslungen.

Die Lufthansa umfliegt wegen der steigenden Spannungen zwischen Iran und den USA die Straße von Hormus. Die Änderung der Flugrouten in dem Gebiet gelte bereits seit Donnerstag, sagte ein Sprecher der Airline am Freitag. Der Bereich, den die Maschinen der Lufthansa meiden sollen, sei nun erweitert worden, fügte er hinzu. Von den Änderungen sei aber nicht der gesamte Iran betroffen. Lufthansa fliege die Hauptstadt Teheran weiter an. Zahlreiche Fluggesellschaften hatte angekündigt, den Luftraum über der Straße von Hormus und dem Golf von Oman bis auf Weiteres nicht mehr zu überfliegen.

Der Drohnen-Abschuss erfolgte eine Woche nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman. Der japanischen Tanker "Kokuka Courageous" und die "Front Altair" aus Norwegen hatten am Donnerstag vergangener Woche im Golf von Oman Notrufe abgesetzt, nachdem es auf Höhe der Wasserlinie an den Tankern Explosionen gegeben hatte. Die USA machen den Iran für die mutmaßlichen Angriffe verantwortlich, Teheran weist die Vorwürfe zurück. (dpa, AFP, Reuters)