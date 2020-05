Sieben Wochen können in der Corona-Pandemie viel verändern, zum Guten – oder zum Schlechten. Mitte März erklärte Wladimir Putin, die Ausbreitung des Virus sei in Russland „unter Kontrolle“. Anfang Mai nun hat die Zahl der mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen einen neuen Höchststand erreicht. Am Sonntag meldeten die Behörden mehr als 134.000 nachgewiesene Infektionen. Innerhalb eines Tages waren 10.633 neue Fälle hinzugekommen – so viele wie nie.

In keinem anderen Land steigen die Zahlen der Neuinfektionen derzeit so rasant wie in Russland. Als sich das Virus aus China in Richtung Westen ausbreitete, verzeichnete Russland zunächst niedrige Infektionswerte. Doch längst hat die Pandemie auch Russland eingeholt, seit Wochen melden Behörden immer neue Rekordzunahmen. Dabei gelten vielerorts Ausgangssperren, die eine Ausbreitung des Virus weiter verhindern sollen.

Das größte Flächenland der Welt liegt laut der Statistik der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität mittlerweile weltweit an achter Stelle bei den Infektionsfällen – und hat damit China sowie den Iran hinter sich gelassen. Und der Höhepunkt der Infektionswelle, warnte Präsident Putin in der vergangenen Woche, sei noch nicht erreicht. Infiziert haben sich auch zwei Regierungsmitglieder: Ministerpräsident Michail Mischustin und Bauminister Wladimir Jakuschew, wie Staatsagentur Tass meldete.

Metropolen besonders betroffen

Besonders stark betroffen sind Russlands Millionen-Metropolen Moskau und Sankt Petersburg. Aber auch in den Regionen, wo die Gesundheitsversorgung deutlich schlechter ist, breitet sich das Coronavirus weiter aus.

In Sankt Petersburg, Russland zweitgrößter Stadt mit gut fünf Millionen Einwohnern, stellten Krankenhäuser Kühlcontainer für Leichen auf. Das städtische Gesundheitsamt erklärte auf Anfrage der Nachrichtenseite Fontanka, dass die Container noch nicht benutzt werden, sondern eine Vorsichtsmaßnahme seien für den Fall, dass die Zahl der Todesfälle steigt.

Trotz vieler Infektionen, ist die Zahl der Todesopfer landesweit mit 1280 vergleichsweise niedrig. Ärzte begründeten dies zuletzt mit dem oftmals eher milden Verlauf der Krankheit im Land. Es gab in den vergangenen Wochen allerdings auch Zweifel, ob Ärzte immer die tatsächliche Todesursache finden und, mehr noch, auch angeben.

In Moskau sind bislang offiziell mehr als 60.000 Fälle gemeldet. Allerdings sollen sich nach Berechnungen bereits mehr als eine Viertelmillion Menschen in der Hauptstadt mit dem neuartigen Virus infiziert haben. Das sei aus den bisherigen Tests zu schließen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Samstag in seinem Blog mit.

Dennoch gab er sich zuversichtlich: Die Hauptstadt habe die Ausbreitung des Virus durch die Ausgangssperre und andere Maßnahmen bisher eindämmen können. Auch die Test-Kapazitäten seien in den vergangenen Wochen stark ausgebaut worden. Experten zufolge sind deshalb deutlich mehr Fälle in Russland nachgewiesen worden. Der Höhepunkt der Infektionswelle stehe der Stadt aber noch bevor.

Ärzte klagen über Überlastung

Dort sollen 44 provisorischen Kliniken künftig Behandlungsmöglichkeiten für bis zu 10.000 Covid-19-Patienten schaffen. Die Bedrohung nehme weiter zu, erklärte Sobjanin. Dank der in den vergangenen Wochen ergriffenen Maßnahmen sei die Zahl der schwer erkrankten Patienten allerdings nicht so stark gestiegen wie im schlimmsten Fall erwartet.

Viele Ärzte und medizinisches Personal klagen derweil über fehlenden Schutz und Überlastung. In Sankt Petersburg etwa hängten Menschen Bilder gestorbener Krankenhausmitarbeiter auf und stellten Blumen dazu. Präsident Putin räumte Defizite im Gesundheitssystem ein. In Moskau sollen nun Medizinstudenten im Kampf gegen das Virus helfen. Sobjanin will ihnen für ihren Einsatz umgerechnet etwa 1250 Euro zahlen.

Gewichtiger Grund für die jüngst zunehmende Zahl der Infizierten dürfte, zumindest zu einem Teil, auf zahlreiche Verstöße gegen den Lockdown zurückzuführen sein. Viele Russen hatten die Gefahr des Virus lange unterschätzt. Auch sollen Erkrankte aufgrund unklarer Diagnose in Krankenhäusern andere Menschen in angesteckt haben, berichtet die Zeitung „Wedomosti“. In der „Moscow Times“ berichteten Rettungssanitäter, sie hätten sich infiziert, während sie mit Patienten stundenlang unterwegs waren auf der Suche nach freien Krankenhausbetten.

„Schrittweiser Ausstieg“ aus Anti-Corona-Maßnahmen

Darüber hinaus gibt es Zweifel an der Zuverlässigkeit der Tests im Land. Die Hälfte der schweren Corona-Fälle in Moskau hätten negative Ergebnisse, erklärte Sobjanin kürzlich. Er kündigte jetzt an, Geldstrafen aus Verstößen gegen die Ausgangssperren komplett für die Eindämmung des Virus zu verwenden.

Die strengen Maßnahmen in der Stadt könnten erst dann gelockert werden, wenn die Zahl der Infizierten sinke. Putin hatte wegen der dramatischen Lage die arbeitsfreie Zeit in Russland bis 11. Mai verlängert.

Der Präsident stellte vergangenen Dienstag zugleich einen in zwei Wochen beginnenden „schrittweisen Ausstieg“ aus den Anti-Corona-Maßnahmen in Aussicht. Die Behörden sollen demnach Empfehlungen erarbeiten, wie die Beschränkungen nach und nach aufgehoben werden können. Die Regierung solle zudem neue Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft entwickeln, erklärte Putin. Es sei gelungen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sagte er vergangene Woche. „Aber das sollte uns nicht beruhigen. Die Situation bleibt sehr schwierig.“ (mit dpa)