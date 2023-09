Mehr Geld und mehr Gemeinwohl So plant Volker Wissing die Sanierung der Bahn

Verkehrsminister Volker Wissing gibt der Deutschen Bahn mehr Geld und neue Ziele. Der FDP-Politiker präsentierte am Freitag auf dem Schienengipfel in Frankfurt am Main seine Bahnreform. Mit dem staatlichen Schienennetz müssen die DB-Manager ab dem kommenden Jahr keine Gewinne mehr erzielen. Der Fokus liegt auf dem Gemeinwohl. Sprich: Gleise, Weichen und Signale sollen zuverlässig funktionieren und die Züge wie geplant fahren.

Genaue Kriterien hierfür erstellen die Beamten im Verkehrsministerium noch. Sie werden künftig maßgeblich über die Boni der DB-Vorstände entscheiden. Für eine gute Bahn packt Wissing die DB-Manager also beim Geld.

Eigenkapitalerhöhung für die Bahn

„Es wird jetzt besser werden“, versprach Wissing. Entscheidend ist dafür die Sanierung des maroden Schienennetzes, das derzeit für viele Verspätungen sorgt. Hierfür stellt Wissing dem DB-Konzern in den nächsten vier Jahren 12,5 Milliarden Euro weiteres Eigenkapital zur Verfügung – finanziert mit Krediten. Zuvor hatte er in den Haushaltsverhandlungen bereits 24 Milliarden Euro zusätzlich für die Schiene gesichert. Hinzu kommen drei Milliarden Eigenanteil der Bahn. Insgesamt stelle man damit bis 2027 knapp 40 Milliarden Euro mehr für das Schienennetz zur Verfügung, sagte Wissing.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) betonte auf dem Schienengipfel den Schulterschluss mit Bahn- und Baubranche. © dpa/Lando Hass

DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber zeigte sich zufrieden. Zusammen mit den bestehenden Planungen würde so bis 2027 über 80 Milliarden Euro ins Schienennetz fließen, betonte er. Den Sanierungsstau bei der Bahn hatte er zuvor auf 90 Milliarden Euro taxiert. Auf die Baubranche kommt also ein gewaltiges Programm zu. „Die Bahnbauer stehen Gewehr bei Fuß“, sagte Martin Steinbrecher, Präsident der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmer. Der Aufbau entsprechender Kapazitäten brauche aber durchaus seine Zeit.

Fünf Monate Vollsperrung – insgesamt 40 Mal

Fahrgäste und die verladene Industrie müssen sich hingegen auf anstrengende Jahre einstellen. Bis 2030 will Bahn 40 Hauptstrecken jeweils für fünf Monate sperren und alles erneuern – Gleise, Schotter, Oberleitung und Signale. Wissing nimmt damit in Kauf, dass auch Teile erneuert werden, die ihre Lebensdauer noch nicht erreicht haben. Das soll permanente Störungen und jährlich wiederkehrende Baustellen verhindern.

Langfristig soll das die Zuverlässigkeit der Bahn erhöhen, doch bis 2030 warten auf die Fahrgäste im ÖPNV viel Bus-Ersatzverkehr und im Fernverkehr lange Umleitungen. Am Freitag hat Wissing den genauen Sanierungsplan bekannt gegeben. Wie bereits bekannt soll es im Sommer 2024 nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft mit der Sanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt losgehen. Ab 2026 werden dann pro Jahr sechs bis neun Hauptstrecken gesperrt.

So trifft die Korridorsanierung Berlin Im zweiten Halbjahr 2025 wird die in den vergangenen Jahren sehr anfällige Strecke Hamburg-Berlin fünf Monate runderneuert. Anfang 2027 folgt Berlins wichtigste Verbindung nach Westdeutschland – die ICE-Strecke nach Lehrte bei Hannover. Auch im zweiten Halbjahr wird der ICE nach Nordrhein-Westfalen nicht wie gewohnt fahren können. Dann sperrt die Bahn die sogenannte „Ruhrgebietsbanane“ Köln-Dortmund-Hamm. Zwischen Berlin und München plant die Bahn keine Generalsanierungen. Empfindlich könnte Berliner Bahnkunden Ende 2029 aber die Sperrung zwischen Erfurt und Bebra treffen. Denn damit ist die Verbindung nach Frankfurt und Südwestdeutschland über Leipzig und Erfurt für fünf Monate blockiert.

Auf dem Schienengipfel war dazu auch Skepsis zu hören. „Ich befürchte, dass die Menschen nach fünf Monaten Vollsperrung aufs Auto umgestiegen sind und nicht wiederkommen“, sagte Kerstin Haarmann, Präsidentin des Verkehrsclubs Deutschland. Man sei nur verhalten optimistisch, meinte Uta Maria Pfeiffer vom Industrieverband BDI. Für die verladenden Betriebe werde das eine große Herausforderung.

Strukturreform bei der Bahn

„Wir trennen die Hauptschlagadern ab“, betonte Wissing. Das tue ein bisschen weh. Einer solchen Operation unterziehe sich kein Patient gerne. „Aber hinterher sind die Menschen ihrem Arzt dankbar, weil nicht mehr die Gefahr besteht, dass man jederzeit kollabiert.“

Umsetzen soll die Korridorsanierung ab dem Jahreswechsel der neue Bahnnetzbetreiber InfraGO. In der gemeinwohlorientierten Aktiengesellschaft gehen die bisher zuständige Bahntochter DB Netz und die für die Bahnhöfe verantwortliche DB Station & Service auf. Die InfraGO wird Teil der Deutschen Bahn AG sein, soll aber weitgehend unabhängig von der Konzernspitze agieren. So will die Ampel sicherstellen, dass die vielen Milliarden vom Bund ins Schienennetz fließen und nicht ins kommerzielle Fahrgeschäft der DB.