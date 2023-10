„Mehrere Tausend Ausreisewillige“ Erste Lufthansa-Sonderflüge aus Israel in Frankfurt gelandet

Der erste Sonderflug mit in Israel gestrandeten Deutschen ist am späten Donnerstagnachmittag in Deutschland gelandet. Die Maschine mit nach Angaben des Auswärtigen Amtes 372 Deutschen an Bord kam aus Tel Aviv und erreichte mit etwa einer Stunde Verspätung den Flughafen in Frankfurt am Main.

Einige Minuten später landete auch der zweite Lufthansa-Sonderflug aus Israel in München, wie aus der Website flighttracker24.com ersichtlich wurde. Im Laufe des Tages sind drei weitere Sonderflüge geplant. Am Freitag sollen erneut insgesamt vier Flugzeuge deutsche Staatsbürger aus Israel ausfliegen. Es wird damit gerechnet, dass die Flüge eine Kapazität von insgesamt etwa 1000 Menschen pro Tag haben.

Nachdem einige Fluggesellschaften die Flüge eingestellt hätten, habe das Auswärtige Amt dafür gesorgt, dass nun doch wieder Sonderflüge der Lufthansa nach Israel flögen, hieß es.

Das Auswärtige Amt trage knapp die Hälfte der Kosten. Zugleich wurde vom Außenministerium betont: „Wir arbeiten weiter an Ausreisemöglichkeiten - per Flugzeug, per Bus, per Schiff.“

Für Donnerstagnachmittag hatte das Auswärtige Amt neben den vier Sonderflügen der Lufthansa als weitere Ausreiseoption eine Fähre von Israel nach Zypern organisiert. Insgesamt konnten so rund 950 Deutsche und ihre Familienangehörigen Israel verlassen.

Zwei Sonderflüge für deutsche Israel-Heimkehrer am Sonntag

Neben der Lufthansa holt auch der deutsche Ferienflieger Condor Deutsche aus Israel mit Sonderflügen nach Hause.

Für Sonntag seien in Absprache mit dem Auswärtigen Amt zwei Flüge nach Akaba in Jordanien, nahe an der Grenze zu Israel im Süden, geplant, wie eine Airline-Sprecherin sagt. Die beiden Airbus-Maschinen hätten insgesamt knapp 500 Sitzplätze.

Evakuierung aus Israel: Was müssen Ausreisewillige jetzt tun?

Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in die Krisenvorsorgeliste „Elefand“ eintragen. Priorisiert werde vor allem Kindern und Schulklassen die Ausreise ermöglicht, sagte Außenministerin Annalena Baerbock.

Wie registriert man sich für einen Evakuierungsflug? Deutsche Staatsangehörige in Israel werden gebeten, sich über die Webseite „Elektronische Erfassung Deutscher im Ausland“ (Elefand) zu registrieren. Über den Service des Außenministeriums können Evakuierungsflüge gebucht werden. Besuchen Sie dafür die Webseite „Elefand“ .

. Halten Sie Ihre Ausweisdokumente bereit.

bereit. Registrieren Sie sich als Ausreisewillige/r. Die Registrierung dauert in etwa 5 Minuten.

Mit der Erfassung in dem System „Elefand“ können Deutsche im Ausland in akuten Krisenfällen schnell von deutschen Vertretungen informiert und in mögliche Krisenmaßnahmen einbezogen werden.

Laut dem Auswärtigen Amt haben sich bislang 4500 Deutsche in die „Elefand“ genannten Listen zur Krisenvorsorge eingetragen, um ihren Ausreisewillen zu bekunden. Diese würden priorisiert behandelt, wenn neue Ausreisemöglichkeiten durch Flüge vorhanden seien, hieß es. Es dürften aber deutlich mehr sein, die ausreisen wollen, so das Ministerium.

Wenn Sie 100.000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren. Annalena Baerbock, Außenministerin

Außenministerium will Flugkapazitäten erweitern

Außenministerin Annalena Baerbock hatte zuvor Deutsche, die auf Ausreise aus Israel warten, um Verständnis gebeten. Schon jetzt hätten „etliche Tausend“ auf Umwegen das Land verlassen, etwa mit Bussen nach Jordanien oder mit Flügen über Island, erklärte Baerbock am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag.

„Wir haben Evakuierungsflüge mit anderen Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Wir haben durch die Krisenhotline - diejenigen, die am Flughafen sind, konnten sich an uns wenden -, Flugverbindungen vermittelt. Man musste dann umsteigen bei einigen Strecken. Ich verstehe, dass das eine furchtbare Situation ist, aber wenn Sie 100.000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstagabend im ZDF.

Zuvor hatte es aus dem Auswärtigen Amt geheißen, das Krisenreaktionszentrum sei unter Hochdruck mit Fluggesellschaften in Kontakt, um die Flugkapazitäten zu erweitern.

„Wir sind gerade mit Hochdruck in Gesprächen mit verschiedenen Airlines, um die Flugkapazitäten auszuweiten“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt gegenüber dem Tagesspiegel. Dabei geht es dem Vernehmen nach auch um Gespräche mit der Lufthansa, die ihre Flüge vorläufig bis Samstag eingestellt hatte.

Am 11. Oktober 2023 landeten brasilianische Staatsangehörige mit deinem Evakuierungsflug der „Air Force FAB“ in Brasília. © IMAGO/Fotoarena

Zypern: Drehscheibe der Evakuierungsflüge aus Israel

Die EU-Inselrepublik Zypern hatte ihre Flughäfen ebenfalls für die Evakuierungen von Menschen aus Israel zur Verfügung gestellt. Die meisten fliegen demnach nach Larnaka. Zudem könne der Flughafen von Paphos im Westen der Insel benutzt werden.

Nach ihrer Ankunft würden die Menschen, falls notwendig, medizinisch versorgt und in Hotels untergebracht, anschließend reisten sie weiter in ihre Herkunftsländer, berichtete der zyprische Rundfunk (RIK).

200.000 Menschen mit deutschem Pass leben Schätzungen zufolge aktuell in Israel.

Es gebe aber auch Fluggäste, die von Zypern nach Israel zurückfliegen, hieß es. Die zyprische Polizei habe die Sicherheitsmaßnahmen in und um die Flughäfen sowie um Hotels und anderen Einrichtungen der Insel erhöht, hieß es weiter. Zypern ist für Israelis ein beliebtes Reiseziel.

Österreich, Spanien und Polen richten Luftbrücken ein

Die Bundesregierung indes plant für deutsche Staatsangehörige in Israel derzeit keine eigenen Evakuierungsflüge der Bundeswehr. Im Gegensatz dazu hatten gleich mehrere europäische Regierungen angekündigt, ihre Landsleute aus Israel in Sicherheit zu bringen.

Polen hat bereits eine Luftbrücke eingerichtet und lässt Menschen in Absprache mit Griechenlands Regierung zunächst von Tel Aviv nach Chania auf der griechischen Insel Kreta bringen, bevor sie von dort aus in ihre Heimat weiterreisen können. Auch Österreich und Spanien wollen Staatsbürger:innen mit Militärmaschinen aus Israel ausfliegen.

„Österreicherinnen und Österreicher, die die Flüge nützen wollen, werden gebeten, sich bei der österreichischen Botschaft Tel Aviv zu registrieren“, heißt es in Wien. Eine Maschine des Bundesheeres soll die Menschen nach Zypern bringen, von wo aus die Weiterreise möglich sei.

Spaniens Außenminister José Manuel Albares kündigte mindestens eine Militärmaschine an, die in Israel sich aufhaltende Spanier zurückzuholen soll. Falls die Notwendigkeit bestünde, würden noch weitere Flugzeuge entsandt.

Zu viel für die Luftwaffe: 200.000 Deutsche in Israel

Derzeit würden sich noch „einige hundert“ Spanier vor Ort befinden. Da die privaten Fluggesellschaften alle Flüge gestrichen hatten, könnten sie auf andere Weise nicht nach Spanien zurückkommen.

Die Lufthansa wird Evakuierungsflüge aus Israel durchführen. © picture alliance / Sven Simon/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sollte sich auch nur ein kleiner Teil davon zur Ausreise entscheiden, sind dafür in der Logik des Auswärtigen Amtes ohnehin kommerzielle Flüge notwendig. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang darauf, dass auch Frankreich und Großbritannien mit einer vergleichbaren Zahl von Landsleuten ähnlich verfahren würden.

Baerbock verteidigte das Vorgehen der Bundesregierung in einer „absolut unübersichtlichen Situation“ und verwies darauf, dass in Israel weit mehr deutsche Staatsangehörige lebten als Angehörige anderer ausländischer Staaten - viele mit doppelter Staatsbürgerschaft. Baerbock sprach wiederholt von „mehreren Tausend Ausreisewilligen“ sowie von „Hunderttausenden, viele davon mit Doppelstaatsbürgerschaft“, die in Israel lebten.

Kritik am Krisenmanagement kam vom CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Die Regierung müsse die Ausreisewilligen und insbesondere die Schulklassen „besser betreuen und spezielle Flüge für sie einrichten“, wie es zum Beispiel Polen oder die Schweiz seit dem Wochenende beeindruckend leisten.

Der Bundestagsabgeordnete rügt das „Vertrösten auf eine mögliche Wiederaufnahme der Flüge der Lufthansa“ als unzureichend. (mit Agenturen)