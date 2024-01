Mitten in der Legislaturperiode Die bizarrste Wahl Deutschlands

Klaus Mindrup hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in einem Hotelzimmer in San Francisco erwartet. Seit der verlorenen Bundestagswahl 2021 arbeitet der frühere SPD-Abgeordnete wieder als Biologe, verfasst als freiberuflicher Sachverständiger weltweit Gutachten für erneuerbare Energien. Bis jetzt. „Bei neun Stunden Zeitverschiebung hieß es mitten in der Nacht: Es ist wieder Wahlkampf“, erzählt Mindrup.