Weitere Gespräche zur Festigung der Waffenruhe

In Nahost laufen weitere Gespräche zur Festigung der Waffenruhe zwischen Israel und radikalen Palästinensern. Die Beratungen unter ägyptischer Vermittlung gingen am Samstag weiter, sagten Vertreter der radikal-islamischen Hamas. Die ägyptische Delegation sei bereits seit Freitag im Einsatz. Sie pendele zwischen Israel und dem Gazastreifen hin und her. In den Gesprächen gehe es auch um Hilfen für die Palästinenser im Gazastreifen.

Nach elf Tagen gegenseitigen Beschusses zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen trat in der Nacht zum Freitag eine vereinbarte Waffenruhe in Kraft. Diese hielt auch am Samstag an, obwohl es am Freitag in Jerusalem zu erneuten Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern gekommen war.Er wird am Mittwoch und Donnerstag in Israel und von der Palästinensische Autonomiebehörde im israelisch besetzten Westjordanland erwartet, wie eine mit den Pläne vertraute Person sagte. (Reuters)