Neue „Trendbarometer“-Umfrage Union steht zwölf Prozentpunkte vor der SPD

Die Union liegt in einer neuen Umfrage in der Wählergunst mit deutlichem Abstand auf Platz eins. Laut dem am Dienstag veröffentlichten „Trendbarometer“ von RTL und Ntv würden sich 31 Prozent der Wähler für CDU und CSU entscheiden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.

So viel Zustimmung hatte die Partei seit März 2021 nicht mehr. Die SPD dagegen verliert zwei Punkte und steht laut der Umfrage nun bei 19 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt auf 17 Prozent. Die FDP erreicht unverändert 6, die Linke 5 und die AfD 13 Prozent. Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 9 Prozent. Erstmals seit der Bundestagswahl 2021 hat die Opposition damit im „Trendbarometer“ eine Mehrheit gegen die Ampel-Parteien.

Bei der Frage nach der Kanzlerpräferenz schmilzt der Vorsprung von Kanzler Olaf Scholz: Er verliert im Vergleich zur Vorwoche zwei Punkte auf 25 Prozent. CDU-Chef Friedrich Merz liegt mit weiterhin 20 Prozent knapp vor Grünen-Minister Robert Habeck, der einen Punkt abgibt und bei 19 Prozent Zustimmung landet.

Sollte statt Habeck Außenministerin Annalena Baerbock für die Grünen ins Rennen gehen, käme diese wie in der Vorwoche auf 19 Prozent. Auch Merz bliebe unverändert bei 22 Prozent. Scholz würde auch in dieser Konstellation zwei Punkte abgeben und bei nun 28 Prozent landen. (Tsp)

