Der Islam-Dachverband Ditib will nach lang anhaltender Kritik seine Arbeit und Struktur nicht „abrupt“ ändern. Es habe viele „unberechtigte Angriffe“ gegeben, aber auch eigene Versäumnisse, sagte der Vorsitzende des neugewählten siebenköpfigen Vorstands, Kazim Türkmen, am Mittwoch in Köln. Basis von Veränderungen müssten „innere Dynamiken“ sein, nicht „Forderungen von außen“.

Grüne, Linke und FDP im Bundestag äußerten sich kritisch. Die Grünen-Politikerin Filiz Polat erklärte, der angebliche Neustart der Ditib falle ins Wasser. „Die Zusammensetzung des neuen Vorstands, darunter drei Beamte der türkischen Religionsbehörde Diyanet in Ankara, lässt keinen großen Willen erkennen, künftig unabhängige Strukturen aufzubauen.“ Politiker in Bund und Ländern fordern seit 2016 eine Loslösung von der türkischen Regierung und von Diyanet. Die nordrhein-westfälische Landesregierung prüft weiterhin, ob es sich bei Ditib um eine Religionsgemeinschaft handelt. Im Auftrag der Regierung wird derzeit ein religionssoziologisches Gutachten erstellt.

Angesprochen auf die Affäre um Imame, die für Ankara gespitzelt haben sollen, sagte Türkmen, es sei damals keine Anklage erhoben worden. Man habe alle nötigen Informationen dazu gegeben. „Das Thema ist für die Ditib abgeschlossen.“ 2017 war bekannt geworden, dass angeblich Gemeindemitglieder von Moscheebediensteten ausgeforscht wurden, weil Ankara tatsächlichen oder vermeintlichen Anhängern der Gülen-Bewegung in Deutschland auf die Spur kommen wollte, die die Regierung Erdogan für den gescheiterten Putsch vom Sommer 2016 verantwortlich macht. Der Generalbundesanwalt hatte Mitte Dezember 2017 die Ermittlungen eingestellt, weil etliche Verdächtige in die Türkei verschwunden waren, bei anderen verfolgte er die mögliche Spitzelei nicht weiter, weil, so die Erklärung der Karlsruher Behörde damals, zu ihren Gunsten angenommen werden musste, "dass sie erhebliche Repressionen durch staatliche Stellen der Türkei befürchten mussten, wenn sie sich geweigert hätten, den Auftrag von „Diyanet“ umzusetzen".

Der neue Vorsitzende Türkmen räumte auf der Pressekonferenz zudem ein, dass eine umstrittene Islamkonferenz Anfang des Jahres in Köln ein Diyanet-Projekt war. Ditib habe lediglich die Rolle der Gastgeberin übernommen. Im September hatte die Eröffnung der Kölner Zentralmoschee von Ditib durch den türkischen Staatspräsidenten Erdogan zu massiver Kritik an Ditib geführt.

Türkmen hat selbst im türkischen Staatsdienst Karriere gemacht. Gleiches gilt für seinen Stellvertreter Ahmet Dilek, der als einer der Hauptverantwortlichen der Spitzelaffäre gilt. (mit dpa)