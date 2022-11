Zeitreise bei der Einbürgerung Koalitionsvertrag? Ist der FDP egal

Der Streit schickt das politische Berlin auf Zeitreise, zurück ins Jahr 1999. Damals sammelte die CDU unter Roland Koch im hessischen Landtagswahlkampf Unterschriften gegen die doppelte Staatsangehörigkeit. Heute plant Innenministerin Nancy Faeser (SPD), mit einem neuen Einbürgerungsgesetz den Weg zum deutschen Pass für viele Menschen abzukürzen.

Sofort ist der Tonfall so scharf wie eh und je - und Faeser hat nicht nur die Union gegen sich, sondern auch mindestens Teile der Koalitionspartnerin FDP.

Es sei der falsche Zeitpunkt für die Pläne, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der „Rheinischen Post“. „Es gibt bisher keinerlei Fortschritte bei der Rückführung und Bekämpfung der illegalen Migration.“ Die Ampel dürfe „den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen“.

5 Millionen Menschen leben seit zehn Jahren oder länger in Deutschland, haben aber keinen deutschen Pass.

Allerdings: Im Koalitionsvertrag der Ampel ist genau das verankert, was Faeser vorhat. Unter anderem soll künftig die Einbürgerung nicht erst nach acht Jahren möglich sein, sondern nach fünf oder bei besonderer Integrationsleistung nach drei. Der Grundsatz, Mehrstaatigkeit zu vermeiden, soll aufgegeben werden.

Im Koalitionsvertrag ist auch eine Kampagne verabredet, um für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit zu werben. Das zeigt, wie unterschiedlich die Herangehensweisen ans Thema sind. Wo Ministerin Faeser angesichts von demographischem Wandel und Fachkräftemangel Chancen sieht, greift die Union zu scharfen Worten. Fraktionsvize Alexander Dobrindt warnte via Bild-Zeitung davor, die Staatsbürgerschaft zu „verramschen“.

Das Echo bei SPD und Grünen ist entsprechend. „Die Union verramscht gerade ihr christliches Erbe, so wie sich ihre Vertreter in dieser Frage äußern“, sagt Lars Castellucci (SPD), stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses im Bundestag.

Filiz Polat, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, empfiehlt der Union, „endlich den Realitäten in unserem Land Rechnung zu tragen“. Ein neues Einbürgerungsrecht sieht sie als „Beitrag zur Behebung eines wachsenden Demokratiedefizits“.

Demokratie legitimiert sich über Wahlen, da ist es falsch, sehr viele Menschen, die in einem Land leben, dauerhaft auszuschließen. Petra Bendel, Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration

Das sieht auch die Politikwissenschaftlerin Petra Bendel so, Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration. „Demokratie legitimiert sich über Wahlen, da ist es falsch, sehr viele Menschen, die in einem Land leben, dauerhaft auszuschließen“, sagt Bendel.

Sie plädiert für eine Versachlichung der Debatte und den Blick auf Fakten: Mehr als fünf Millionen Menschen lebten schon seit zehn Jahren oder länger im Land, hätten aber keinen deutschen Pass. Deutschland liege bei der Einbürgerungsquote im europäischen Vergleich im hinteren Drittel und habe Aufholbedarf.

Bittere Erinnerung an Roland Koch und 1999

Und Irene Mihalic, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, erinnerte via Twitter selbst an 1999: „Von der Union darf nie wieder eine Kampagne ausgehen, in der dazu ermutigt wird, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte zu unterschreiben oder Vergleichbares zu tun. Dazu erwarte ich eine eindeutige Erklärung der Verantwortlichen, denn es riecht aktuell verdächtig nach Koch.“

Eine Blockade wie beim Bürgergeld muss die Ampel zumindest nicht befürchten: Ein neues Einbürgerungsrecht wäre im Bundesrat wohl nicht zustimmungspflichtig.

Und doch könnte die Debatte schwierig werden. Zumal parallel in dieser Woche die Pläne für ein neues Chancen-Aufenthaltsrecht fertiggestellt werden sollen. Dabei geht es nicht darum, Menschen einzubürgern. Sondern Thema ist es, Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus unter bestimmten Voraussetzungen ein dauerhaftes Bleiberecht zuzugestehen.

Bei allem wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) viel zu erklären haben. Am Montagnachmittag machte er in Berlin den Auftakt, bei einer Diskussionsveranstaltung zum Thema im Festsaal Kreuzberg.

