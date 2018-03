Der Tag der Entscheidung

An diesem Sonntag will die SPD das Ergebnis ihres Mitgliederentscheids über den Koalitionsvertrag bekanntgeben. Schon um 9 Uhr tritt die SPD-Spitze im Willy-Brandt-Haus vor die Öffentlichkeit. Der kommissarische Parteivorsitzende Olaf Scholz gab sich am Samstag zuversichtlich. "Das Ergebnis wird in jedem Fall ein Ergebnis sein, das dazu beiträgt, dass die SPD geschlossen weitergeht", sagte der Hamburger Bürgermeister am Samstag. Sehr viele in der Partei hätten sich beteiligt und mitdiskutiert. "Das führt zusammen, und das spürt man jetzt schon."