Im Osten liegt die AfD an Platz zwei oder Platz eins

In Brandenburg ist die AfD bei der Europawahl stärkste Partei geworden. Und auch in Sachsen sieht es nach einem möglichen Sieg der Rechtsextremen bei der Europawahl aus. Nach Auszählung von 396 der insgesamt 419 Gemeinden lag die AfD am Sonntagabend bei 28,8 Prozent. Die im Land regierende CDU kam mit 26,3 Prozent erst an zweiter Stelle. Allerdings waren erst rund 62 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten erfasst, und auch Leipzig und Dresden waren noch nicht ausgezählt.



Im Fokus steht auch die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz, der Heimat von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), wo ebenfalls ein AfD-Kandidat antrat.



In Thüringen blieb die CDU bei der Europawahl landesweit vor der AfD stärkste Partei. Nach Auszählung der allermeisten Wahlbezirke lagen die Christdemokraten bei 24,8 Prozent. Die AfD kam zu diesem Zeitpunkt auf 22,6 Prozent und konnte ihr Wahlergebnis im Vergleich zur Europawahl 2014 etwa verdreifachen.



Auch in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern war die CDU nach Auszählung fast aller Wahlbezirke bei der Europawahl stärkste Partei vor der AfD.



Und hier ein Text zur Situation in Brandenburg von meiner Kollegin Marion Kaufmann: