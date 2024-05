Patientenbeauftragter bekommt Organspende-Tattoo „Ein leichtes Kribbeln, mehr ist es nicht“

Herr Schwartze, Sie lassen sich gerade ein Tattoo stechen, um für die Organspende zu werben. Haben Sie sich das wirklich gut überlegt?

Allerdings. Das Thema Organspende ist mir schon sehr lange ein Herzensanliegen.

Über den Befragten Stefan Schwartze (SPD) ist seit 2009 Mitglied des Bundestags und seit Januar 2022 Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten.

Die Nadel surrt, wie fühlt sich das an?

Ganz harmlos. Ein leichtes Kribbeln, mehr ist es nicht.

„Opt.Ink“: Das Organspende-Tattoo Auf Initiative von Stefan Schwartze fand am Donnerstag im Bundestag eine Tätowier-Aktion statt. 19 Abgeordnete hatten sich angemeldet, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Das „Opt.Ink“-Tattoo wurde von der Initiative „Junge Helden“, die sich für mehr Organspenden einsetzt, erdacht. Es soll als klares Statement pro Organspende dienen und Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Nach Angaben der Initiative haben es sich bereits mehr als 10.000 Menschen stechen lassen. Bundesweit bieten mehr als 650 Tattoo-Studios dies gratis oder vergünstigt an.

Vielleicht kommen Sie auf den Geschmack und entscheiden sich noch für eine zweite Tätowierung?

Ich hatte bisher keine und es müsste auch einiges passieren, damit ich mich für ein anderes Motiv als das hier entscheide.

Warum also dieses Tattoo?

Ich will für die Organspende werben und auch für die Widerspruchslösung. Damit wäre jeder im Fall der Fälle Organspender, solange er nicht zu Lebzeiten aktiv widersprochen hat. Der Bundesrat hat sich dafür ausgesprochen, und ich finde, der Bundestag sollte nicht dahinter zurückbleiben. Wir wissen, dass sehr viele Menschen gern Organspender wären, aber viel weniger Menschen diesen Willen auch aktiv erklären und dokumentieren. Dadurch ist die Zahl der Spender viel zu niedrig.

Das ist das Ergebnis: So sieht das fertige Tattoo aus. © dpa/Fabian Sommer

Statistiken zeigen, dass in Ländern, in denen die Widerspruchslösung eingeführt wird, die Zahl der Spenderinnen und Spender nicht unbedingt steigt.

Es kommt darauf an, wie man die Lösung umsetzt. Zwang darf auf gar keinen Fall die Lösung sein, Freiwilligkeit ist sehr wichtig. Aber es braucht einen klaren rechtlichen Rahmen. Wir profitieren im Moment davon, dass andere Länder die Widerspruchslösung haben. Das kann nicht richtig sein.

Warum ist das Thema so wichtig?

Es sterben jedes Jahr zwischen 800 und 1000 Menschen, die auf der Warteliste für ein Organ stehen. Ganz viele warten über viele Jahre unter schwierigsten gesundheitlichen Bedingungen. Diesen Menschen muss geholfen werden.

Warum entscheiden sich viel zu wenige Menschen aktiv für die Organspende, auch wenn sie grundsätzlich einverstanden wären?

Weil es schmerzt, sich mit Krankheit und dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Das verstehe ich, und es sollte auch nicht den eigenen Alltag bestimmen. Aber ich finde, diese Auseinandersetzung kann jedem und jeder wenigstens einmal im Leben abverlangt werden.

Kommt Herr Lauterbach noch vorbei?

Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ihm das Thema auch sehr wichtig ist.